В Сочи после шторма открыли не все пляжи, на Азовском море не замечают медуз. Обстановка на курортах Краснодарского края
На курортах Краснодарского края 31 июля устраняют последствия шторма. Показываем актуальную обстановку в разных районах
В Анапе 31 июля отдыхающие рассказывают о чистой, но прохладной воде в море. В сети публикуют видео с пляжей в Сукко, Анапе и Витязево.
По данным ЦГМС, температура в море на 09:00:
- Ейск 24 °С;
- Приморско-Архарск 24 °С;
- Темрюк 25 °С;
- Анапа 24 °С;
- Новороссийск 21 °С;
- Туапсе 25 °С;
- Геленджиндик 24 °С;
- Сочи 26 °С.
После шторма в Сочи большинство пляжей снова подготовили для посещений.
В Сириусе восстановительные работы длились все выходные, сообщил глава администраци Дмитрий Плишкин.
По его славам, в субботу были частично открыты пляжи отелей «Рэдиссон блю», «Роза Хутор», «Сириус», «Сочи Парк-отель», «Крылья Балтики», а в воскресенье — «Богатырь», «Гамма», «Сигма», «Арфа», «СпортИнны» и «Бархатные сезоны».
Больше всего пострадали пляжи отелей «Рэдиссон коллекшн», «Бридж Резорт» и «Красная поляна». На восстановительные работы там уйдет от трех дней до недели.
В Геленджике 31 июля тоже чистое море. С самого утра на пляжах собираются люди.
Азовское море сегодня тоже прозрачное, в воде нет медуз.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае на дорогах к морю в понедельник образовались многокилометровые пробки.