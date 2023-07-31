В Сочи после шторма открыли не все пляжи, на Азовском море не замечают медуз. Обстановка на курортах Краснодарского края

Краснодарский край

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  • Голубая бездна © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Голубая бездна © Фото Марины Солошко, Юга.ру

На курортах Краснодарского края 31 июля устраняют последствия шторма. Показываем актуальную обстановку в разных районах

В Анапе 31 июля отдыхающие рассказывают о чистой, но прохладной воде в море. В сети публикуют видео с пляжей в Сукко, Анапе и Витязево.

По данным ЦГМС, температура в море на 09:00:

  • Ейск 24 °С;
  • Приморско-Архарск 24 °С;
  • Темрюк 25 °С;
  • Анапа 24 °С;
  • Новороссийск 21 °С;
  • Туапсе 25 °С;
  • Геленджиндик 24 °С;
  • Сочи 26 °С.

После шторма в Сочи большинство пляжей снова подготовили для посещений.

В Сириусе восстановительные работы длились все выходные, сообщил глава администраци Дмитрий Плишкин.

По его славам, в субботу были частично открыты пляжи отелей «Рэдиссон блю», «Роза Хутор», «Сириус», «Сочи Парк-отель», «Крылья Балтики», а в воскресенье — «Богатырь», «Гамма», «Сигма», «Арфа», «СпортИнны» и «Бархатные сезоны».

Больше всего пострадали пляжи отелей «Рэдиссон коллекшн», «Бридж Резорт» и «Красная поляна». На восстановительные работы там уйдет от трех дней до недели.

В Геленджике 31 июля тоже чистое море. С самого утра на пляжах собираются люди.

Азовское море сегодня тоже прозрачное, в воде нет медуз.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае на дорогах к морю в понедельник образовались многокилометровые пробки.

Азовское море Анапа Геленджик Курорты и туризм отдых Пляжи Черное море

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