В Сочи образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео t.me/chp_sochi
    © Кадр из видео t.me/chp_sochi

Утром 1 августа на федеральной трассе в Сочи произошло ДТП. Там скопилась пробка в 5 километров

В районе Солоников Лазаревского района утром 1 августа произошло ДТП. Очевидцы сообщили в соцсетях, что столкнулись две «Газели». Одного из водителей госпитализировали, сообщили в сети.

Из-за аварии на трассе скопилась многокилометровая пробка. Сервис «Яндекс.Карты» оценил затор почти в 5 км. Движение затруднено в сторону Туапсе.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Как писали Юга.ру, днем 30 июля в Краснодар перекрыли въезд из-за ДТП. На дороге перевернулся грузовик и раздавил легковой автомобиль.

ДТП Пробки Сочи

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