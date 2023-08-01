В Сочи образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП
Утром 1 августа на федеральной трассе в Сочи произошло ДТП. Там скопилась пробка в 5 километров
В районе Солоников Лазаревского района утром 1 августа произошло ДТП. Очевидцы сообщили в соцсетях, что столкнулись две «Газели». Одного из водителей госпитализировали, сообщили в сети.
Из-за аварии на трассе скопилась многокилометровая пробка. Сервис «Яндекс.Карты» оценил затор почти в 5 км. Движение затруднено в сторону Туапсе.
Как писали Юга.ру, днем 30 июля в Краснодар перекрыли въезд из-за ДТП. На дороге перевернулся грузовик и раздавил легковой автомобиль.
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