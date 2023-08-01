В Краснодаре появилось два новых «географических» трамвая

В Краснодаре на маршрутах появились два новых трамвая Русского географического общества. Изображения на трамваях посвящены 220-летию первого российского кругосветного плавания под командованием Ивана Крузенштерна и 75-летию заслуженного художника России и путешественника Сергея Дудко. Всего в столице Кубани курсируют 15 «географических» вагонов.

Пассажиры транспорта смогут узнать больше о жизни Ивана Крузенштерна и Сергея Дудко во время поездки или с помощью QR-кодов, которые ведут на сайт регионального отделения РГО.



«Проект «Трамвай РГО» реализуется нашим отделением уже шестой год совместно с администрацией города, КТТУ и ООО «Афипский НПЗ». Мы привлекаем внимание жителей и гостей краевой столицы к биографиям выдающихся сынов нашего Отечеств», — рассказал председатель краснодарского отделения РГО Иван Чайка.



В честь 175-летия РГО на маршруты города вышли вагоны, рассказывающие об Эрнсте Гофмане, Григории Грум-Гржимайло и о 45-й параллели Краснодара. Также по улицам курсируют вагоны, рассказывающие о премии «Хрустальный компас», туристическом проекте «Золотое кольцо Боспорского царства», профильных сменах РГО для детей «Мир открытий» и экспедиции «Россия».

В 2021 году трамваи РГО появились в Самаре и Екатеринбурге. Проект Русского географического общества также реализуется в Туапсинском районе. Там в 2022 году на улицах появились три автобуса РГО.



Напомним, что первые в России географические» трамваи запустили в Краснодаре 15 августа 2019 года. Шесть вагонов посвящены Беллинсгаузену и Лазареву, Литке, Миклухо-Маклаю, Пржевальскому и Семенову-Тян-Шанскому. Седьмой вагон рассказывает об интересных фактах из географической истории России и деятельности РГО.