В Лазаревском районе Сочи 15 сел остались без воды из-за оползня
Бригады водоканала Сочи устраняют повреждения водовода в Лазаревском районе
Вблизи села Нижняя Хобза произошел оползень, который повредил магистральный водовод диаметром 700 мм. Специалисты приступили к его ремонту в Лазаревском районе, сообщает «Водоканал Сочи».
Аварийный участок сети находится в труднодоступной лесной местности. Применить тяжелую спецтехнику, по данным водоканала Сочи, там нельзя. Сейчас проводится очистка территории до и вокруг места прорыва.
В ликвидации ЧП задействовано более десяти человек и пять единиц техники. Дополнительную помощь направили из центрального района Сочи.
В связи с ремонтом перебои с водой могут быть в поселках, селах, микрорайонах и на улицах:
- Головинка,
- Якорная Щель,
- Беранда,
- Вардане,
- Уч-Дере,
- Лоо,
- Горное Лоо,
- Верхнее Буу,
- Дагомыс,
- Волковка,
- Дагомыс,
- Детляжка,
- Нижняя Хобза,
- Сергей-Поле,
- Верхне- Армянское Лоо,
- Шаумяновка,
- Лазурный берег,
- 72 км,
- 73 км,
- Ландышевая.
Завершить ремонт водовода планируют к концу дня. Восстановить подачу ресурса населению — к полудню 28 июля. Будет организован подвоз питьевой воды. Заявку можно оставить по телефону 444-05-05.
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