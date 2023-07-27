В Лазаревском районе Сочи 15 сел остались без воды из-за оползня

Вблизи села Нижняя Хобза произошел оползень, который повредил магистральный водовод диаметром 700 мм. Специалисты приступили к его ремонту в Лазаревском районе, сообщает «Водоканал Сочи».

Аварийный участок сети находится в труднодоступной лесной местности. Применить тяжелую спецтехнику, по данным водоканала Сочи, там нельзя. Сейчас проводится очистка территории до и вокруг места прорыва.

В ликвидации ЧП задействовано более десяти человек и пять единиц техники. Дополнительную помощь направили из центрального района Сочи.

В связи с ремонтом перебои с водой могут быть в поселках, селах, микрорайонах и на улицах:

Головинка,

Якорная Щель,

Беранда,

Вардане,

Уч-Дере,

Лоо,

Горное Лоо,

Верхнее Буу,

Дагомыс,

Волковка,

Дагомыс,

Детляжка,

Нижняя Хобза,

Сергей-Поле,

Верхне- Армянское Лоо,

Шаумяновка,

Лазурный берег,

72 км,

73 км,

Ландышевая.

Завершить ремонт водовода планируют к концу дня. Восстановить подачу ресурса населению — к полудню 28 июля. Будет организован подвоз питьевой воды. Заявку можно оставить по телефону 444-05-05.



Как сообщали ранее Юга.ру, прокуратура Сочи возбудила уголовное дело по факту затопления Тисо-самшитовой рощи.