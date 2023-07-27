В Лазаревском районе Сочи 15 сел остались без воды из-за оползня

Краснодарский край

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  • Вода © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Вода © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Бригады водоканала Сочи устраняют повреждения водовода в Лазаревском районе

Вблизи села Нижняя Хобза произошел оползень, который повредил магистральный водовод диаметром 700 мм. Специалисты приступили к его ремонту в Лазаревском районе, сообщает «Водоканал Сочи». 

Аварийный участок сети находится в труднодоступной лесной местности. Применить тяжелую спецтехнику, по данным водоканала Сочи, там нельзя. Сейчас проводится очистка территории до и вокруг места прорыва. 

В ликвидации ЧП задействовано более десяти человек и пять единиц техники. Дополнительную помощь направили из центрального района Сочи.

В связи с ремонтом перебои с водой могут быть в поселках, селах, микрорайонах и на улицах:

  • Головинка,
  • Якорная Щель,
  • Беранда,
  • Вардане,
  • Уч-Дере,
  • Лоо,
  • Горное Лоо,
  • Верхнее Буу,
  • Дагомыс,
  • Волковка,
  • Дагомыс,
  • Детляжка,
  • Нижняя Хобза,
  • Сергей-Поле,
  • Верхне- Армянское Лоо,
  • Шаумяновка,
  • Лазурный берег,
  • 72 км,
  • 73 км,
  • Ландышевая.

Завершить ремонт водовода планируют к концу дня. Восстановить подачу ресурса населению — к полудню 28 июля. Будет организован подвоз питьевой воды. Заявку можно оставить по телефону 444-05-05.

Как сообщали ранее Юга.ру, прокуратура Сочи возбудила уголовное дело по факту затопления Тисо-самшитовой рощи.

Водоснабжение Краснодар Сочи

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