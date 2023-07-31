В Комсомольском микрорайоне Краснодара первого августа отключат воду

В июне в КМР уложили три километра новых теплосетей на улицах Симферопольской, Сормовской, Онежской, Восточной и 2-й Заречной. По этой магистральной трубе диаметром 600 мм горожане получали тепло и горячую воду. Сейчас там уложили новую сеть, которая на 100 мм больше предыдущей.

Горячая вода вернулась в дома жителей КМР в июне спустя две недели после отключения. В июле тепловики продолжили работу.

«Накрывали лотки, изолировали и смазывали поверхности, наносили гидроизоляцию, чтобы впоследствии дождевая и канализационная вода не повредили трубу, а также регулировали сальниковые компенсаторы для предотвращения утечек. Это необходимо для долгой и качественной эксплуатации магистрали без аварий и утечек», — рассказал замглавинженера Краснодартеплоэнерго Александр Казаков.

Во время работ ресурс подавался в дома по временной трубе.



«После запуска горячей воды в дома мы решили установить на новой сети дополнительные воздухоотводчики. Это специальные приборы, которые обеспечат своевременный выход воздуха из теплосети, тем самым удастся избежать завоздушивания и недогрева горячей воды. Также устанавливали дополнительное оборудование, чтобы снизить давление на основную трубу в нештатных ситуациях», — поделился главный инженер Краснодартеплоэнерго Андрей Кочетков.

Теперь необходимо переключить жителей на новую сеть. Это невозможно сделать, когда трубы заполнены. В связи с этим 1 на 2 августа горячая вода в многоэтажки КМР подаваться не будет.



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