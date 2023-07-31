В Комсомольском микрорайоне Краснодара первого августа отключат воду

Краснодарский край

Распечатать

  • Вода © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Вода © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Отключение воды связано с переврезкой магистральной тепловой сети

В июне в КМР уложили три километра новых теплосетей на улицах Симферопольской, Сормовской, Онежской, Восточной и 2-й Заречной. По этой магистральной трубе диаметром 600 мм горожане получали тепло и горячую воду. Сейчас там уложили новую сеть, которая на 100 мм больше предыдущей.

Читайте также:

Горячая вода вернулась в дома жителей КМР в июне спустя две недели после отключения. В июле тепловики продолжили работу.

«Накрывали лотки, изолировали и смазывали поверхности, наносили гидроизоляцию, чтобы впоследствии дождевая и канализационная вода не повредили трубу, а также регулировали сальниковые компенсаторы для предотвращения утечек. Это необходимо для долгой и качественной эксплуатации магистрали без аварий и утечек», — рассказал замглавинженера Краснодартеплоэнерго Александр Казаков.

Во время работ ресурс подавался в дома по временной трубе.

«После запуска горячей воды в дома мы решили установить на новой сети дополнительные воздухоотводчики. Это специальные приборы, которые обеспечат своевременный выход воздуха из теплосети, тем самым удастся избежать завоздушивания и недогрева горячей воды. Также устанавливали дополнительное оборудование, чтобы снизить давление на основную трубу в нештатных ситуациях», — поделился главный инженер Краснодартеплоэнерго Андрей Кочетков.

Теперь необходимо переключить жителей на новую сеть. Это невозможно сделать, когда трубы заполнены. В связи с этим 1 на 2 августа горячая вода в многоэтажки КМР подаваться не будет. 

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре на месяц перенесли ремонт самой крупной котельной. Горячую воду в Юбилейном микрорайоне отключат 14 августа

Водоснабжение ЖКХ Краснодар

Новости

В Абинском районе пройдет фестиваль здорового отдыха Shapsuga ashram camp
В Краснодаре пройдет лекция о современной архитектуре города
В Комсомольском микрорайоне Краснодара первого августа отключат воду
В Краснодаре покажут спектакль на адыгском языке
В Ставропольском крае планируют построить крематорий за 126 млн рублей
В Краснодаре 1 сентября заработают новые школы на Западном обходе и в поселке Российском

Лента новостей

«Беда пришла ко всем»
27 июля, 11:26
«Беда пришла ко всем»
Почему десятки человек в Шепси могут остаться без жилья и бизнеса
В Японском саду парка «Краснодар» скорректировали время выдачи кодов
Вчера, 15:29
В Японском саду парка «Краснодар» скорректировали время выдачи кодов
В Краснодаре пройдет неделя аниме кино
Вчера, 09:20
В Краснодаре пройдет неделя аниме кино

Реклама на сайте