Полицейские нашли девушку, которая каталась обнаженной на крыше BMW

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю
    © Кадр из видео пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Сочинские полицейские установили личности молодых людей, которые катались на BMW с голой девушкой

Обнаженной пассажиркой BMW оказалась 18-летняя сочинка, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. В её действиях полицейские усматривают административные правонарушения.

Также установлена личность водителя — это 22-летний житель Сочи. Он нарушал ПДД и перевозил девушку на крыше иномарки. Его привлекли к административной ответственности.

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Как писали Юга.ру, вечером 30 июля в краснодарских пабликах появилось видео на котором девушка в нижнем белье ехала на крыше автомобиля. Рядом с ней были два парня, высунувшиеся из окон машины.

Автомобиль заметили в нескольких районах Краснодара. Молодым людям пытались сделать замечание, но это переросло в конфликт.

Затем иномарку увидели на улицах Сочи. Компания продолжала кататься по улицам города с обнаженной девушкой на крыше. 

Полиция Сочи

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