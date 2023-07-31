Полиция Краснодара ищет героев видеоролика с обнаженной девушкой на крыше автомобиля

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео t.me/krd_tipich_ru
    © Кадр из видео t.me/krd_tipich_ru

В Краснодаре ищут девушку, которая каталась обнаженной на крыше автомобиля и её друзей

Вечером 30 июля в соцсетях появилось видео, на котором девушка в нижнем белье ехала на крыше автомобиля. Рядом с ней были два парня, высунувшиеся из окон машины. По словам очевидцев, все происходило на Восточном обходе Краснодара.

Позже автомобиль заметили в других районах Краснодара. Девушка на видео продолжила раздеваться. Затем к компании присоединился еще один автомобиль. Его водитель устроил на дороге дрифт.

Все происходящее не понравилось местным жителям. Из-за этого случился конфликт, который попал на камеру очевидцев. На кадрах видно, как парень дерется с пожилым мужчиной и бьет его кулаком.

На случившееся отреагировали в полиции Краснодара. В пресс-службе УМВД сказали, что в ведомстве начали проверку и устанавливают всех участников инцидента.

Обновление: утром 31 июля в соцсетях сообщили, что видели иномарку с девушками на улицах Сочи. В пресс-службе УМВД Краснодара добавили, что водителем автомобиля оказался 22-летний житель Сочи. Его уже оштрафовали за нарушение правил перевозки людей на одну тысячу рублей. Теперь устанавливают личность молодого человека, который подрался с пожилым мужчиной. Компании грозит штраф до 12 тыс. рублей, а также арест на срок до 15 суток.

Ранее Юга.ру писали, что известный болельщик ФК «Краснодар» Зомо стал участником драки возле стадиона клуба.

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