В Ростове-на-Дону каскадер прокатил перевернутую «Оку» на крыше «Мустанга»

Ростовская область

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  • © Скриншот видео из инстаграма* Евгения Чеботарева
    © Скриншот видео из инстаграма* Евгения Чеботарева

Ранее он привязал «Смарт» к крыше «Гелендвагена»

На дорогах Ростова-на-Дону 6 марта заметили красный «Мустанг» с перевернутой «Окой» на крыше. Видео с автомобилями появилось в социальных сетях.

Прокатить «Оку» на крыше иномарки решил ростовский каскадер Евгений Чеботарев. В соцсетях писали, что блогер находился внутри отечественного автомобиля, но в «Оке» никого не было. Сам Чеботарев был за рулем «Мустанга». В своем инстаграме* он рассказал, что проехал так 130 км. Несколько раз его останавливали инспекторы ДПС. Сегодня «Оку» украсили поздравлениями с Международным женским днем.

Ранее в Ростове видели «Гелендваген» со «Смартом» на крыше. За рулем автомобиля тоже был Евгений Чеботарев. Так он проехался перед 23 февраля. Конечной точкой всех поездок стал бар блогера на улице Социалистической.

Юга.ру писали, что летом 2021 года в Сочи блогер Данила Мясников приклеил себя скотчем к машине и проехал на скорости 180 км/ч. В отношении него составили два административных дела: по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (Нарушение правил перевозки людей) и ч. 5 ст. 12.9 КоАП РФ (Превышение установленной скорости движения).

* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России

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