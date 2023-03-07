В Ростове-на-Дону каскадер прокатил перевернутую «Оку» на крыше «Мустанга»

На дорогах Ростова-на-Дону 6 марта заметили красный «Мустанг» с перевернутой «Окой» на крыше. Видео с автомобилями появилось в социальных сетях.

Прокатить «Оку» на крыше иномарки решил ростовский каскадер Евгений Чеботарев. В соцсетях писали, что блогер находился внутри отечественного автомобиля, но в «Оке» никого не было. Сам Чеботарев был за рулем «Мустанга». В своем инстаграме* он рассказал, что проехал так 130 км. Несколько раз его останавливали инспекторы ДПС. Сегодня «Оку» украсили поздравлениями с Международным женским днем.

Ранее в Ростове видели «Гелендваген» со «Смартом» на крыше. За рулем автомобиля тоже был Евгений Чеботарев. Так он проехался перед 23 февраля. Конечной точкой всех поездок стал бар блогера на улице Социалистической.