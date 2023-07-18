В Краснодаре на месяц перенесли ремонт самой крупной котельной. Горячую воду в Юбилейном микрорайоне отключат 14 августа

Краснодарский край

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  • Юбилейный микрорайон © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Юбилейный микрорайон © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В «Краснодартеплоэннерго» рассказали о переносе работ по ремонту оборудования в Юбилейном микрорайоне

В «Краснодартеплоэннерго» сообщили, что отключение горячей воды на ЮМР перенесли на 14 августа. Ранее начать профилактический ремонт сетей самой крупной котельной города РОК-1 планировали в середине июля.

Десятки жителей Горячего Ключа пожаловались в прокуратуру Краснодарского края:

Перенос профилактики связан с заменой магистральной сети и увеличением ее диаметра на 200 мм. 

«Труба работает с 1987 года: в принципе, неудобств она не доставляла,  жалоб с ЮМР особых не было. Но на перспективу решили заменить  600 метров: новый участок будет с современной изоляцией», — рассказал гендиректор «Краснодартеплоэнерго» Руслан Хайров. 

Изначально такой крупный ремонт не планировался, поэтому тепловикам теперь нужно дополнительное время для подготовки и закупки материалов.

«Так как август — это пик отпусков, многие потребители не заметят неудобств», — отметили в «Краснодартеплоэнерго».

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре 1200 многоквартирных домов останутся без горячей воды на две недели в связи с ремонтом котельной РОК-1. Список адресов можно найти здесь.

Водоснабжение ЖКХ Краснодар

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В Краснодаре на месяц перенесли ремонт самой крупной котельной. Горячую воду в Юбилейном микрорайоне отключат 14 августа
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