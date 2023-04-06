В пригороде Геленджика выделят участок под колумбарий. Там будут хранить урны с прахом

Краснодарский край

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  • © Фото Serdjo Photo, freepik.com
    © Фото Serdjo Photo, freepik.com

Власти рассматривают территорию в районе села Марьина Роща

Вопрос о строительстве колумбария в Геленджике рассмотрели при корректировке генплана города. Участок для этого выделят в районе села Марьина Роща, сообщил МЦУ Геленджика.

Уточняется, что формирование участка возможно после санитарно-эпидемиологической оценки территории, категории земли и санитарной зоны, образуемой от колумбария.

«Генеральным планом выделены территории для размещения новых кладбищ во всех сельских округах в зонах специального назначения. Для города Геленджика предлагается выделить новый участок для кладбища рядом с существующим — в районе села Марьина Роща. Там же предлагается выделить территорию для колумбария, где будут производиться захоронения урн с прахом после кремации», — добавили в МЦУ. 

Как писали Юга.ру, единственные в Краснодарском крае колумбарии находятся на территории новороссийского крематория. Ниши в здании сдаются в аренду за 10 тыс. рублей в год. Их могут открывать сами родственники в любое время согласно графику работы крематория. Есть и другой вариант — колумбарий возле крематория, открывать ниши самостоятельно в нем нельзя.

Геленджик крематории кремация Новороссийск погребение смерть Строительство

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