В пригороде Геленджика выделят участок под колумбарий. Там будут хранить урны с прахом

Вопрос о строительстве колумбария в Геленджике рассмотрели при корректировке генплана города. Участок для этого выделят в районе села Марьина Роща, сообщил МЦУ Геленджика.

Уточняется, что формирование участка возможно после санитарно-эпидемиологической оценки территории, категории земли и санитарной зоны, образуемой от колумбария.

«Генеральным планом выделены территории для размещения новых кладбищ во всех сельских округах в зонах специального назначения. Для города Геленджика предлагается выделить новый участок для кладбища рядом с существующим — в районе села Марьина Роща. Там же предлагается выделить территорию для колумбария, где будут производиться захоронения урн с прахом после кремации», — добавили в МЦУ.

Как писали Юга.ру, единственные в Краснодарском крае колумбарии находятся на территории новороссийского крематория. Ниши в здании сдаются в аренду за 10 тыс. рублей в год. Их могут открывать сами родственники в любое время согласно графику работы крематория. Есть и другой вариант — колумбарий возле крематория, открывать ниши самостоятельно в нем нельзя.