В реку Кубань выпустили больше 53 тысяч мальков осетра

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сотрудники ЕвроХим-БМУ совместно с представителями Гривенского осетрового рыбоводного завода выпустили в реку Кубань с притоками более 53 тысяч осетровых рыб

Всего за последние два года специалисты ЕвроХим-БМУ выпустили в реку Кубань более 107 тысяч мальков осетра. Впервые в зарыблении водоемов компания поучаствовала в прошлом году. Тогда река Кубань в районе станицы Гривенской Краснодарского края пополнилась 54 тысячами осетровых

Восполнение водных биологических ресурсов — одно из ключевых экологических направлений развития ЕвроХима. 

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Компания активно работает над сохранением и улучшением состояния окружающей среды. В июне 2023 года ЕвроХим-БМУ совместно с администрацией Белореченска организовали «Зеленую акцию» в городском парке Победы и высадили 43 саженца пирамидальной и шарообразной туи. 

ЕвроХим Река Кубань Рыболовство Экология

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