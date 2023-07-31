В реку Кубань выпустили больше 53 тысяч мальков осетра
Сотрудники ЕвроХим-БМУ совместно с представителями Гривенского осетрового рыбоводного завода выпустили в реку Кубань с притоками более 53 тысяч осетровых рыб
Всего за последние два года специалисты ЕвроХим-БМУ выпустили в реку Кубань более 107 тысяч мальков осетра. Впервые в зарыблении водоемов компания поучаствовала в прошлом году. Тогда река Кубань в районе станицы Гривенской Краснодарского края пополнилась 54 тысячами осетровых.
Восполнение водных биологических ресурсов — одно из ключевых экологических направлений развития ЕвроХима.
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Компания активно работает над сохранением и улучшением состояния окружающей среды. В июне 2023 года ЕвроХим-БМУ совместно с администрацией Белореченска организовали «Зеленую акцию» в городском парке Победы и высадили 43 саженца пирамидальной и шарообразной туи.