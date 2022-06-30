«ЕвроХим-БМУ» выпустил в реку Кубань 54 тысячи молоди осетра

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото Марии Ефимкиной
    © Фото Марии Ефимкиной

Минерально-химическая компания «ЕвроХим-БМУ» выпустила 54 тысячи молоди осетра в реку Кубань в районе станицы Гривенской Краснодарского края

В рамках своего 45-летия компания «ЕвроХим-БМУ» совместно с представителями Гривенского рыбоводного завода выпустили в реку Кубань 54 тыс. молоди осетра. Это поможет восполнить популяцию этой рыбы в реке Кубань в районе станицы Гривенской Краснодарского края.

«ЕвроХим-БМУ» впервые принял участие в зарыблении водоёмов. Однако компания уделяет большое внимание вопросам охраны окружающей среды в регионе своего присутствия и реализовала не одно мероприятие по сохранению и улучшению состояния окружающей среды. Так, одним из глобальных проектов предприятия стало внедрение уникального природоохранного проекта — бессточной системы водопользования, позволившей исключить сброс сточных вод в поверхностные водные объекты.

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Помимо защиты водных ресурсов, предприятие принимает активное участие в акциях по озеленению города.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в марте 2022 года молодые специалисты «ЕвроХим-БМУ» поучаствовали в «Зеленой акции», в апреле волонтеры «ЕвроХим-БМУ» и «Экологического содружества» вместе с жителями Белореченска провели субботник, а в мае сотрудники компании поучаствовали в акции «Сад памяти».

ЕвроХим Река Кубань Экология

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