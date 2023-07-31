В Краснодарском крае на дорогах к морю в понедельник образовались многокилометровые пробки

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На трассах М-4 и А-147 скопились заторы в сторону Черного моря

Утром 31 июля на пути к Черному морю снова растянулись пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор длиной четыре километра образовался у Горячего Ключа. 

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

7-километровый затор есть на въезде в Джубгу. «Яндекс.Карты» оценивают его в 9-10 баллов. Также пользователи сервиса сообщают о ДТП.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Еще одна пробка скопилась между Новомихайловским и Ольгинкой.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

10-бальный затор наблюдается на трассе А-147 в Туапсе.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Еще одна пробка на этой трассе скопилась в Хостинском районе Сочи. «Яндекс.Карты» оценили её в пять километров. 

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

На Крымском мосту пробок нет. По данным телеграм-канала о ситуации на автоподходах к мосту, в очереди со стороны Краснодарского края находятся 84 автомобиля, со стороны Керчи машин нет. 

Как писали Юга.ру, в минувшую пятницу в Туапсинском районе пробка со стороны Сочи растянулась на 10 км. Еще один заторр образовался на М-4 около Горячего Ключа.

дорога на курорт Пробки

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В Краснодарском крае на дорогах к морю в понедельник образовались многокилометровые пробки

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