В Краснодарском крае на дорогах к морю в понедельник образовались многокилометровые пробки
На трассах М-4 и А-147 скопились заторы в сторону Черного моря
Утром 31 июля на пути к Черному морю снова растянулись пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор длиной четыре километра образовался у Горячего Ключа.
7-километровый затор есть на въезде в Джубгу. «Яндекс.Карты» оценивают его в 9-10 баллов. Также пользователи сервиса сообщают о ДТП.
Еще одна пробка скопилась между Новомихайловским и Ольгинкой.
10-бальный затор наблюдается на трассе А-147 в Туапсе.
Еще одна пробка на этой трассе скопилась в Хостинском районе Сочи. «Яндекс.Карты» оценили её в пять километров.
На Крымском мосту пробок нет. По данным телеграм-канала о ситуации на автоподходах к мосту, в очереди со стороны Краснодарского края находятся 84 автомобиля, со стороны Керчи машин нет.
Как писали Юга.ру, в минувшую пятницу в Туапсинском районе пробка со стороны Сочи растянулась на 10 км. Еще один заторр образовался на М-4 около Горячего Ключа.