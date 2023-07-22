После атаки бпла в Крыму сдетонировал склад боеприпасов. В радиусе 5 км эвакуируют население — Аксенов

Днем 22 июля полуостров атаковали беспилотники. Произошла детонация на складе в Красногвардейском районе, население эвакуируют

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что беспилотники пытались атаковать инфраструктурные объекты Красногвардейского района. На месте работают сотрудники МЧС и профильных служб.

Позже глава республики сказал, что в результате налета произошла детонация на складе боеприпасов. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

«Мной принято решение эвакуировать население в радиусе пяти километров от эпицентра. Думаю, ситуация в данном случае не долгосрочная», — добавил Аксенов.

Также принято решение приостановить движение на Крымской железной дороге.

В оперштабе республики сообщили, что в сторону Крыма остановлены следующие поезда:

поезд №177 Москва — Симферополь, отправление 20.07 (около станции Ефремовская, задержка полтора часа);

поезд №28 Москва — Симферополь, отправление 21.07 (около станции Урожайная, задержка более часа);

поезд №179 Санкт-Петербург — Евпатория, отправлением 20.07 (на станции Ефремовская, задержка более часа).

Из Крыма:

поезд №160 Симферополь — Москва, отправление 22.07 (около станции Пролетная, задержка более часа).

Кроме того, около 10:30 утра временно перекрыли автомобильное движение по Крымскому мосту. Его возобновили через час. Информация об этом есть в телеграм-канале оперштаба Крыма. С чем было связано перекрытие — не уточняется.

Как писали Юга.ру, что из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма решили эвакуировать 2 тыс. человек.