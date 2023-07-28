Аэропорт Сочи из-за непогоды не смог принять 13 рейсов. Самолеты сели в Минеральных Водах

На 28 и 29 июля в Сочи объявлено штормовое предупреждение. В районе аэропорта ухудшилась погода, самолеты ушли на запасной аэродром

28 июля 13 самолетов вместо аэропорта Сочи ушли на посадку в запасной аэродром в Минеральных Водах. Такое решение связано с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает телеграм-канал «Аэропорт Сочи».

Один из 13 самолетов вскоре вернулся в аэропорт Сочи. В Минеральных Водах по состоянию на 10:30 находятся самолеты рейсов:

При временных улучшениях безопасную посадку в Сочи совершили еще шесть самолетов.



Сейчас в аэропорту Сочи действует оперативный штаб. В зонах ожидания выставлены кулеры.

Информацию по всем рейсам можно посмотреть на сайте или в телеграм-боте.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае 27 июля объявили сразу несколько штормовых предупреждений.