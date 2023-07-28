Аэропорт Сочи из-за непогоды не смог принять 13 рейсов. Самолеты сели в Минеральных Водах

Краснодарский край

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

На 28 и 29 июля в Сочи объявлено штормовое предупреждение. В районе аэропорта ухудшилась погода, самолеты ушли на запасной аэродром

28 июля 13 самолетов вместо аэропорта Сочи ушли на посадку в запасной аэродром в Минеральных Водах. Такое решение связано с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает телеграм-канал «Аэропорт Сочи».

В Крыму прошли сильные дожди:

Один из 13 самолетов вскоре вернулся в аэропорт Сочи. В Минеральных Водах по состоянию на 10:30 находятся самолеты рейсов:

  • Анталья — Сочи;
  • Екатеринбург — Сочи;
  • Тюмень — Сочи;
  • Ташкент — Сочи;
  • Пермь — Сочи;
  • Москва (Внуково) — Сочи;
  • Москва (Шереметьево) — Сочи;
  • Уфа — Сочи;
  • Самарканд — Сочи;
  • Норильск — Сочи;
  • Москва (Шереметьево) — Сочи;
  • Уфа — Сочи.

При временных улучшениях безопасную посадку в Сочи совершили еще шесть самолетов.

Сейчас в аэропорту Сочи действует оперативный штаб. В зонах ожидания выставлены кулеры.

Информацию по всем рейсам можно посмотреть на сайте или в телеграм-боте.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае 27 июля объявили сразу несколько штормовых предупреждений.

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Аэропорт Сочи из-за непогоды не смог принять 13 рейсов. Самолеты сели в Минеральных Водах

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