Жара, ливни и несколько штормовых предупреждений. Рассказываем о крайностях погоды в Краснодарском крае

В Краснодарском крае 27 июля объявлено сразу несколько штормовых предупреждений. Днем температура поднимется почти до 40 °С. Однако вечером начнутся сильные дожди, грозы, возможен град с шквалистым усилением ветра до 23-28 м/с. Об этом сообщает ЦГМС региона.

По данным синоптиков, подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок ожидаются в районах:

Апшеронский;

Белореченский;

Лабинский;

Мостовский;

Курганинский;

Отрадненский;

Абинский;

Северский;

Крымский район;

Горячий Ключ;

Геленджик;

Туапсинский.

Ветер в регионе восточной четверти 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 °С, местами в предгорных районах 14-19 °С. Днем в крае 33-38 °С, во второй половине дня и вечером 39 °С. В горах ночью 14-19 °С, а днем 23-28 °С.



На Черноморском побережье переменная облачность. Без осадков. Ветер восточной четверти 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 19-24 °С, а днем 31-36 °С.

В Краснодаре 27 июля прогнозируют переменную облачность, без осадков до вечера. Ветер восточной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 °С, днем 36-38 °С.



Ранее Юга.ру рассказывали, как пережить жару в Краснодарском крае.