Жара, ливни и несколько штормовых предупреждений. Рассказываем о крайностях погоды в Краснодарском крае
В Краснодаре 27 июля температура поднимется до 38 °С
В Краснодарском крае 27 июля объявлено сразу несколько штормовых предупреждений. Днем температура поднимется почти до 40 °С. Однако вечером начнутся сильные дожди, грозы, возможен град с шквалистым усилением ветра до 23-28 м/с. Об этом сообщает ЦГМС региона.
По данным синоптиков, подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок ожидаются в районах:
- Апшеронский;
- Белореченский;
- Лабинский;
- Мостовский;
- Курганинский;
- Отрадненский;
- Абинский;
- Северский;
- Крымский район;
- Горячий Ключ;
- Геленджик;
- Туапсинский.
Ветер в регионе восточной четверти 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 °С, местами в предгорных районах 14-19 °С. Днем в крае 33-38 °С, во второй половине дня и вечером 39 °С. В горах ночью 14-19 °С, а днем 23-28 °С.
На Черноморском побережье переменная облачность. Без осадков. Ветер восточной четверти 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 19-24 °С, а днем 31-36 °С.
В Краснодаре 27 июля прогнозируют переменную облачность, без осадков до вечера. Ветер восточной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 °С, днем 36-38 °С.
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