В Туапсинском районе пробка со стороны Сочи растянулась на 10 км. Машины стоят и на М-4 к Черному морю у Горячего Ключа

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Утром 28 июля со стороны Сочи образовался большой затор на пути к Туапсе. Показываем, что происходит на дорогах к Черному морю

Утром 28 июля, по данным сервиса «Яндекс.Карты», на трассе А-147 в сторону Туапсе со стороны Сочи образовалась пробка длиной 10 км.

  • © скриншот страницы сайта «Яндекс.Карты»
    © скриншот страницы сайта «Яндекс.Карты»

На обратном пути также есть затор, в сторону Сочи очередь из автомобилей выстроилась примерно на 3 км.

В районе Горячего Ключа движение на трассе к морю в пятницу утром затруднено. По данным «Яндекс.Карт», заторы с разной интенсивностью движения растянулись на 16 км.

  • © скриншот страницы сайта «Яндекс.Карты»
    © скриншот страницы сайта «Яндекс.Карты»

Напомнним, 27 июля Юга.ру показали, как обстоят дела на курортах Краснодарского края.

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В Туапсинском районе пробка со стороны Сочи растянулась на 10 км. Машины стоят и на М-4 к Черному морю у Горячего Ключа
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