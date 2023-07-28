В Туапсинском районе пробка со стороны Сочи растянулась на 10 км. Машины стоят и на М-4 к Черному морю у Горячего Ключа
Утром 28 июля со стороны Сочи образовался большой затор на пути к Туапсе. Показываем, что происходит на дорогах к Черному морю
Утром 28 июля, по данным сервиса «Яндекс.Карты», на трассе А-147 в сторону Туапсе со стороны Сочи образовалась пробка длиной 10 км.
На обратном пути также есть затор, в сторону Сочи очередь из автомобилей выстроилась примерно на 3 км.
В районе Горячего Ключа движение на трассе к морю в пятницу утром затруднено. По данным «Яндекс.Карт», заторы с разной интенсивностью движения растянулись на 16 км.
Напомнним, 27 июля Юга.ру показали, как обстоят дела на курортах Краснодарского края.
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