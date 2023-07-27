Загрузка отелей в Анапе близится к 100%, в Сочи объявили штормовое предупреждение. Обстановка на курортах Краснодарского края

Краснодарский край

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  • Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Отели заполнены на 95%, а пляжи забиты. Рассказываем, что происходит на Черноморском побережье

Курортный сезон в самом разгаре. Краснодарский край уже посетили более 4 млн туристов, но в Минкурортов говорят, что пик сезона только ожидается.

Как рассказали в мэрии Анапы 27 июля, сейчас в городе отдыхают 168 тыс. туристов, отели загружены на 95-99%. С начала сезона город посетили почти 2,4 млн отдыхающих. Рост числа туристов составил 7% по сравнению с 2022 годом.

Пляжи в Анапе переполнены туристами. Кадрами местные делятся в соцсетях.

В районе Анапы также скопились пробки. Проезд затруднен в обе стороны.

Большое количество отдыхающих на пляжах в Сочи. Но свободные лежаки еще есть.

Развлекают туристов в Сочи по-разному. Кто-то даже делает массаж на сапборде.

Обстановка получше на пляжах Азовского моря. Там не так много людей и чистое море.

Но синоптики предупреждают, что скоро на побережье снова начнутся дожди. В Сочи и Анапе объявили штормовое предупреждение. Оно действует 28-29 июля.

Как писали Юга.ру, на морях Краснодарского края начался сезон энтеровирусной инфекции. Роспотребнадзор советуют чаще мыть руки и купаться на оборудованных пляжах. 

Кроме того, краснодарцы уже начали бронировать отели на Новый год. Среди популярных направлений Сочи и Ессентуки.

Курорты и туризм отдых Черное море

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