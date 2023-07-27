В Армавире хотят построить канатную дорогу и отели с аквапарком

Краснодарский край

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  • © Скриншот сервиса Гугл Карты https://www.google.com/maps
    © Скриншот сервиса Гугл Карты https://www.google.com/maps

Власти Армавира рассказали об инвестиционных соглашениях в сфере туризма

На заседании Совета по развитию предпринимательства в Армавире было подписано четыре инвестиционных соглашения. Их реализация которых создаст в городе 700 новых рабочих мест. Один из таких проектов — строительство туристического-развлекательного комплекса на территории парка «Городская роща», сообщает мэрия Армавира. 

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Инвестор планирует создать зону отдыха с канатной дорогой, которая объединит Фортштадт и парк «Городская роща». Также комплекс будет включать в себя детские аттракционы, фуд-корт и фотозоны. Его планируют построить до 2025 года.

Еще подписали соглашения о строительстве в Армавире туристического развлекательного комплекса со спа-отелем 4*, отелем 3*, крытым аквапарком и бассейном, а также гостиничного комплекса с апарт-отелем 4*, концертным залом и ресторанами. Проекты планируют реализовать до 2027 года.

Как сообщали ранее Юга.ру, среди россиян растет спрос на отдых на Кавминводах, санатории курортов заполнены до декабря.

Армавир Благоустройство Инвестиции Курорты и туризм Строительство

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В Армавире хотят построить канатную дорогу и отели с аквапарком
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