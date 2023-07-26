Среди россиян растет спрос на отдых на Кавминводах, санатории курортов заполнены до декабря

Ставропольский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Кавминводах около 80% санаториев заполнены до середины октября. В некоторых нет номеров до декабря

Около 70-80% санаториев Кавминвод заполнены до середины октября. В некоторых мест нет до декабря, сообщили в Ростуризме. Наиболее популярен среди туристов Кисловодск. По сравнению с 2022 годом, спрос туда вырос на 10-15%, отметил директор представительства «Кавминводы» компании «Алеан» Виталий Дьяченко. 

Также он отметил, что курорт приобрел круглогодичный характер, лечиться туда приезжают даже зимой. Но самыми популярным сезонами остаются весна и осень.

«Но низкого сезона нет, есть высокий и очень высокий», — добавил Дьяченко.

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В компании «Дельфин» рассказали, что объемы продаж в санатории Кавминвод выросли на 20% по сравнению с прошлым годом. Директор компании Сергей Ромашкин сказал, что Кавминводы входят в тройку самых быстрорастущих российских направлений. По его словам, рост мог быть больше, но турагенты столкнулись с дефицитом мест. 

Эксперты отмечают, что из-за закрытия европейского направления в санаториях появилась новая аудитория — более обеспеченные люди, которые могут позволить себе приезжать на оздоровление несколько раз в год. Кроме того, санаторный отдых дороже пляжного. Если средний чек на пляжный тур составляет 40-45 тысяч рублей на человека, то в санатории он равен 75-80 тысячам. 

Как писали Юга.ру, краснодарцы уже начали бронировать отели на Новый год. Среди самых популярных направлений Ессентуки, Сочи и Москва. 

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