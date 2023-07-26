Среди россиян растет спрос на отдых на Кавминводах, санатории курортов заполнены до декабря

В Кавминводах около 80% санаториев заполнены до середины октября. В некоторых нет номеров до декабря

Около 70-80% санаториев Кавминвод заполнены до середины октября. В некоторых мест нет до декабря, сообщили в Ростуризме. Наиболее популярен среди туристов Кисловодск. По сравнению с 2022 годом, спрос туда вырос на 10-15%, отметил директор представительства «Кавминводы» компании «Алеан» Виталий Дьяченко.

Также он отметил, что курорт приобрел круглогодичный характер, лечиться туда приезжают даже зимой. Но самыми популярным сезонами остаются весна и осень.

«Но низкого сезона нет, есть высокий и очень высокий», — добавил Дьяченко.