В создании курорта «Новая Анапа» заинтересовано 25 инвесторов

Краснодарский край

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  • Супсех, Анапа © фото Марии Карагёзовой
    Супсех, Анапа © фото Марии Карагёзовой

Гендиректор «Туризм.РФ» намерен сформировать более 100 инвестиционных лотов по итогам мастер-планирования

26 июля гендиректор «Туризм.РФ» Сергей Суханов показал председателю правительства РФ Михаилу Мишустину проект курорта «Новая Анапа».

«Вторая олимпийская стройка»:

По его словам, сегодня в создании курорта заинтересовано 25 инвесторов. Всего планируется сформировать 100 инвестиционных лотов.

«В открытую реализацию инвестиционные лоты будут выведены в 2024 году, их можно будет приобрести через электронную аукционную площадку», — рассказал Сергей Суханов.

Напоним, что корпорация «Туризм.РФ» 13 июня запустила конкурс по разработке проекта курорта «Новая Анапа». На его проведение планировали потратить почти 100 млн рублей.

Ранее Юга.ру писали, что проект «Новая Анапа» будет городом в городе. Он предусматривает строительство детского реабилитационного центра, спортивного лагеря, школы дайвинга, аквапарка и океанариума, клинику для онкобольных, негосударственную школу и театральную деревню. Общая площадь курорта составит 1,6 тыс. га. Построить его хотят между Чёрным морем и Кизилташским лиманом.

Анапа Благоустройство Инвестиции Курорт «Новая Анапа» Курорты и туризм Строительство

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В создании курорта «Новая Анапа» заинтересовано 25 инвесторов
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