В создании курорта «Новая Анапа» заинтересовано 25 инвесторов

По его словам, сегодня в создании курорта заинтересовано 25 инвесторов. Всего планируется сформировать 100 инвестиционных лотов.



«В открытую реализацию инвестиционные лоты будут выведены в 2024 году, их можно будет приобрести через электронную аукционную площадку», — рассказал Сергей Суханов.



Напоним, что корпорация «Туризм.РФ» 13 июня запустила конкурс по разработке проекта курорта «Новая Анапа». На его проведение планировали потратить почти 100 млн рублей.



Ранее Юга.ру писали, что проект «Новая Анапа» будет городом в городе. Он предусматривает строительство детского реабилитационного центра, спортивного лагеря, школы дайвинга, аквапарка и океанариума, клинику для онкобольных, негосударственную школу и театральную деревню. Общая площадь курорта составит 1,6 тыс. га. Построить его хотят между Чёрным морем и Кизилташским лиманом.