В Краснодарском крае из-за потопа погибли четыре человека

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В прокуратуре сообщили о двух погибших после непогоды в Краснодарском крае. Позже в СК рассказали о гибели четырех человек

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что в Черном море обнаружили тела 19-летней девушки и мужчины, возраст которого не уточняется. Они пропали во время наводнения в Туапсинском районе.

Юга.ру писали, что по факту исчезновения людей возбудили уголовное дело. В СК рассказали, что в день пропажи 19-летняя девушка находилась в частном доме в станице Тюменской. Вместе с ней там был 15-летний подросток и 23-летняя девушка. Их дом потоком воды смыло в реку Казачья Щель.

В тот же день пропал 67-летний мужчина. Он находился в автомобиле, который унесло в море.

Обновлено в 14:25. В СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что найдены тела четверых человек. Установлено, что погибли 19-летняя девушка, 67-летний и 58-летний мужчины. Также 14 июля следователи работают на берегу моря в посёлке Ольгинка Туапсинского района, где обнаружено тело неизвестного мужчины также с признаками утопления.

Отметим, в Туапсинском районе продолжает действовать режим ЧС. Там остаются подтоплены подвалы многоэтажек.

Наводнения Прокуратура смерть Туапсинский район

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