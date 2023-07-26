В Краснодаре на трех улицах перекроют движение из-за ремонта канализации

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

На трех улицах Краснодара в течение трех дней будут перекрывать дорогу на время ремонта ливневой канализации

В пресс-службе мэрии Краснодара рассказали, что на улицах Северной, Российской и им. 40-летия Победы на время перекроют участки дорог из-за ремонта ливневой канализации.

Движение транспорта ограничат 27, 28 и 29 июля:

  • 27 июля ремонт будет идти на улице Северной в районе пересечения с Красноармейской. Движение транспорта частично ограничат в сторону Красной;
  • 28 июля работы выполнят по улице Российской в районе пересечения с Зиповской. Движение транспорта частично ограничат в направлении улицы им. 40-летия Победы;
  • 29 июля ливневки будут ремонтировать по улице им. 40-летия Победы на отрезке между Российской и 1-го Мая. Частично перекроют дорогу в сторону улицы 1-го Мая.

По Краснодару ездит около 800 тысяч машин в день — вдвое выше нормы:

В мэрии отметили, что схема движения общественного транспорта на этих участках не изменится.

Напомним, в Краснодаре закончилась реконструкция путей около КубГТУ. Трамваи вернулись на свои маршруты. Подробнее Юга.ру писали здесь.

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В Краснодаре на трех улицах перекроют движение из-за ремонта канализации
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