В Краснодаре на трех улицах перекроют движение из-за ремонта канализации

На трех улицах Краснодара в течение трех дней будут перекрывать дорогу на время ремонта ливневой канализации

В пресс-службе мэрии Краснодара рассказали, что на улицах Северной, Российской и им. 40-летия Победы на время перекроют участки дорог из-за ремонта ливневой канализации. Движение транспорта ограничат 27, 28 и 29 июля: 27 июля ремонт будет идти на улице Северной в районе пересечения с Красноармейской. Движение транспорта частично ограничат в сторону Красной;

28 июля работы выполнят по улице Российской в районе пересечения с Зиповской. Движение транспорта частично ограничат в направлении улицы им. 40-летия Победы;

29 июля ливневки будут ремонтировать по улице им. 40-летия Победы на отрезке между Российской и 1-го Мая. Частично перекроют дорогу в сторону улицы 1-го Мая.

По Краснодару ездит около 800 тысяч машин в день — вдвое выше нормы: мэр считает, что развитие трамвая уменьшит пробки