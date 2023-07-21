По Краснодару ездит около 800 тысяч машин в день — вдвое выше нормы. Мэр считает, что развитие трамвая уменьшит пробки

«Если на тысячу жителей по нормам права должно быть где-то от 160 до 180 автомобилей, то у нас от 400 до 430. Все вопросы можно решить, но важно понять финансовую составляющую. Дорожная деятельность очень дорогая. Построить одну новую развязку — это миллиарды рублей», — поделился Евгений Наумов.



Мэр сообщил, что до 2030 года планируется ремонт более 400 километров дорог, строительство одной тысячи километров новых дорог и 85-87 путепроводов и мостов, чтобы Краснодар «поехал в час пик».



Также, по словам Наумова, заключено первое концессионное соглашение по трамвайной ветке, которая свяжет Западное депо с улицей Московской.



«Направление, которые мы прорабатываем — это развитие трамвайной ветки в восточной части Краснодара. Продолжительность трамвайной линии в западной части составляет 35 км, а по кругу — 28 км. Плюс есть еще один отрезок, где мы прорабатываем техническую составляющую — от улицы Мачуги до Гидростроя», — рассказал глава Краснодара.



Сейчас в реконструкции находится девять улиц города, поделился мэр СМИ. Также строится подземный переход в районе второй краевой больницы.



Ранее Юга.ру писали, что вечером 20 июля на Крымском мосту прозвучала воздушная тревога, автомобилистов просили покинуть дорогу.