По Краснодару ездит около 800 тысяч машин в день — вдвое выше нормы. Мэр считает, что развитие трамвая уменьшит пробки

Краснодарский край

Распечатать

  • Автомобили в пробке © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Автомобили в пробке © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Евгений Наумов ответил на вопросы о пробках в Краснодаре

Мэр Краснодара Евгений Наумов ответил ГТРК «Кубань» на вопросы о пробках. По его словам, ежедневно по городу передвигается около 800 тысяч автомобилей, что 2,5 раза больше нормы.

Пробки к морю:

«Если на тысячу жителей по нормам права должно быть где-то от 160 до 180 автомобилей, то у нас от 400 до 430. Все вопросы можно решить, но важно понять финансовую составляющую. Дорожная деятельность очень дорогая. Построить одну новую развязку — это миллиарды рублей», — поделился Евгений Наумов.

Мэр сообщил, что до 2030 года планируется ремонт более 400 километров дорог, строительство одной тысячи километров новых дорог и 85-87 путепроводов и мостов, чтобы Краснодар «поехал в час пик».

Также, по словам Наумова, заключено первое концессионное соглашение по трамвайной ветке, которая свяжет Западное депо с улицей Московской.

«Направление, которые мы прорабатываем — это развитие трамвайной ветки в восточной части Краснодара. Продолжительность трамвайной линии в западной части составляет 35 км, а по кругу — 28 км. Плюс есть еще один отрезок, где мы прорабатываем техническую составляющую — от улицы Мачуги до Гидростроя», — рассказал глава Краснодара.

Сейчас в реконструкции находится девять улиц города, поделился мэр СМИ. Также строится подземный переход в районе второй краевой больницы.

Ранее Юга.ру писали, что вечером 20 июля на Крымском мосту прозвучала воздушная тревога, автомобилистов просили покинуть дорогу.

Автомобили Дороги Евгений Наумов Краснодар Пробки

Новости

В Краснодаре суд оправдал полицейских, которых ранее признали виновными в избиении мужчины
По Краснодару ездит около 800 тысяч машин в день — вдвое выше нормы. Мэр считает, что развитие трамвая уменьшит пробки
В Сочи лже-экстрасенса из Тик-тока осудили за мошенничество
Мэрия Краснодара готовит конкурс, чтобы выбрать строителя муниципального приюта для животных
На платном участке трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае произошло ДТП с большегрузами. Один из водителей погиб
В «Атамани» пройдет гастрономический фестиваль «Картопля цэ нэ цыбуля»

Лента новостей

Блеваки и вход в Аид: грязевые вулканы Краснодарского края
Сегодня, 11:21
Блеваки и вход в Аид: грязевые вулканы Краснодарского края
Киллер, гангстер и фуд‑блогер
Вчера, 13:45
Киллер, гангстер и фуд‑блогер
Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 20 июля
На Крымском мосту прозвучала воздушная тревога
Вчера, 23:50
На Крымском мосту прозвучала воздушная тревога
Автомобилистов просили покинуть дорогу

Реклама на сайте