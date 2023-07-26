В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе хотят легализовать гостевые дома. Эксперт обсудил плюсы и минусы

Эксперимент продлится с 1 апреля 2024 года до 31 декабря 2026 года. Все гостевые дома, по законопроекту, войдут в единый перечень классифицированных гостиниц и получат уникальный номер. Его нужно будет указывать для рекламы.



Требования для попадания в реестр:

владелец гостевого дома должен быть зарегистрирован в нем по месту жительства или в другом жилье на одном участке;

гостевой дом должен находиться на земле для частного строительства и состоять на кадастровом учете;

в доме должно быть не больше 15 номеров для туристов;

площадь всех жилых помещений не должна превышать тысячу квадратных метров.

Регионы смогут самостоятельно определять предельную площадь номеров в гостевом доме.

Вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян рассказал Юга.ру о преимуществах и недостатках законопроекта. Плюс в том, что теперь турист сможет официально предъявить претензии хозяину гостевого дома, так как он будет зарегистрирован.



«Вот эти люди нелегально живут сотнями тысяч, не десятками, а сотнями тысяч. Масштаб недополучения налогов — речь идет о миллиардах. И из-за плохого оказания услуг человек не может никуда пожаловаться», — поделился Алексан Мкртчян.



Эксперт добавил, что если в СССР частные гостевые дома проверяли, то «сейчас участковый даже проверки не делает».



Минус законопроекта, по его мнению, заключается в повышении цен на проживание в таких домах, так как собственники начнут платить налоги.



Как сообщали ранее Юга.ру, Краснодар вошёл в пятёрку миллионников с самыми низкими ценами на посуточную аренду жилья.