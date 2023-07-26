В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе хотят легализовать гостевые дома. Эксперт обсудил плюсы и минусы

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото пользователя atimedia/221 с сайта pixabay.com
    © Фото пользователя atimedia/221 с сайта pixabay.com

В Госдуму внесли законопроект об эксперименте по легализации гостевых домов в трех регионах РФ

25 июля в Госдуму внесли законопроект о проведении эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Его планируют осуществить в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

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Эксперимент продлится с 1 апреля 2024 года до 31 декабря 2026 года. Все гостевые дома, по законопроекту, войдут в единый перечень классифицированных гостиниц и получат уникальный номер. Его нужно будет указывать для рекламы.

Требования для попадания в реестр:

  • владелец гостевого дома должен быть зарегистрирован в нем по месту жительства или в другом жилье на одном участке;
  • гостевой дом должен находиться на земле для частного строительства и состоять на кадастровом учете;
  • в доме должно быть не больше 15 номеров для туристов;
  • площадь всех жилых помещений не должна превышать тысячу квадратных метров.

Регионы смогут самостоятельно определять предельную площадь номеров в гостевом доме.

Вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян рассказал Юга.ру о преимуществах и недостатках законопроекта. Плюс в том, что теперь турист сможет официально предъявить претензии хозяину гостевого дома, так как он будет зарегистрирован.

«Вот эти люди нелегально живут сотнями тысяч, не десятками, а сотнями тысяч. Масштаб недополучения налогов — речь идет о миллиардах. И из-за плохого оказания услуг человек не может никуда пожаловаться», — поделился Алексан Мкртчян.

Эксперт добавил, что если в СССР частные гостевые дома проверяли, то «сейчас участковый даже проверки не делает».

Минус законопроекта, по его мнению, заключается в повышении цен на проживание в таких домах, так как собственники начнут платить налоги.  

Как сообщали ранее Юга.ру, Краснодар вошёл в пятёрку миллионников с самыми низкими ценами на посуточную аренду жилья.

Госдума РФ Законопроекты Крым Курорты и туризм Севастополь Строительство

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