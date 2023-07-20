В первой половине лета Краснодарский край посетили 4,1 млн туристов

«Турпоток сохраняется на уровне прошлого года. Черноморские курорты сейчас заполнены на 87 процентов, Азовского побережья — на 80. Загрузка в степных и предгорных территориях составляет порядка 50 процентов», — поделился врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.



По словам руководителя ведомства, пик летнего сезона еще впереди, так как больше всего отдыхающих на побережье приезжает во второй половине июля и в августе.



«До конца лета примем еще более 4,5 миллиона отдыхающих. В предгорных районах загрузка в течение лета остается стабильной. А вот на морских курортах ожидаем дополнительного увеличения турпотока в ближайший месяц», — отметил Зарицкий.



Напомним, что туристы забронировали почти все номера на июль в черноморских городах. Свободные места еще есть на август и сентябрь.



Ранее Юга.ру писали, что отдых в Краснодарском крае подорожал на 20%.