В первой половине лета Краснодарский край посетили 4,1 млн туристов

Краснодарский край

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  • Лестница к морю в Кабардинке © фото Марии Карагёзовой
    Лестница к морю в Кабардинке © фото Марии Карагёзовой

С начала года на курортах Краснодарского края отдохнули 7,8 млн человек

С начала лета Краснодарский край принял 4,1 млн отдыхающих. Об этом сообщило министерство курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

Курорты после теракта:

«Турпоток сохраняется на уровне прошлого года. Черноморские курорты сейчас заполнены на 87 процентов, Азовского побережья — на 80. Загрузка в степных и предгорных территориях составляет порядка 50 процентов», — поделился врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

По словам руководителя ведомства, пик летнего сезона еще впереди, так как больше всего отдыхающих на побережье приезжает во второй половине июля и в августе.

«До конца лета примем еще более 4,5 миллиона отдыхающих. В предгорных районах загрузка в течение лета остается стабильной. А вот на морских курортах ожидаем дополнительного увеличения турпотока в ближайший месяц», — отметил Зарицкий.

Напомним, что туристы забронировали почти все номера на июль в черноморских городах. Свободные места еще есть на август и сентябрь.

Ранее Юга.ру писали, что отдых в Краснодарском крае подорожал на 20%.

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