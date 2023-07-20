Краснодар вошёл в пятёрку миллионников с самыми низкими ценами на посуточную аренду жилья — Суточно.ру

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Средняя стоимость посуточной аренды жилья в Краснодаре составляет 2 600 рублей за сутки — аналитики

Краснодар вошёл в топ-пять городов миллионников с самыми низкими ценами на посуточную аренду жилья. Средняя стоимость в столице Кубани составляет 2 600 рублей за сутки, сообщают аналитики Суточно.ру. Она увеличилась на 13%, по сравнению с прошлым годом.

«Краснодар реально специфичный»:

По данным сервиса, самая дорогая посуточная аренда оказалась в Санкт-Петербурге — 4 700 рублей за сутки. На втором месте — Казань со средней ставкой 4 500 рублей за сутки. Москва замыкает тройку лидеров, средняя стоимость здесь — 4 200 рублей за сутки. В Ростове-на-Дону стоимость аренды в среднем составляет 3 200 рублей. 

Самая низкая средняя цена среди миллионников этим летом зафиксирована в Челябинске — 2 200 рублей за сутки. Стоимость аренды за год здесь увеличилась на 16%.

«Закономерно, что Санкт-Петербург обогнал Москву по стоимости аренды. Он уже которое лето подряд лидирует по доли бронирований среди всех российских городов. На втором месте по спросу среди миллионников — Москва. Далее идут Казань, Нижний Новгород, Волгоград. В целом топ-5 популярных крупных городов по сравнению с прошлым годом остался неизменным. Наименьшим спросом в этом году, как и в прошлом, пользуются Красноярск, Уфа, Пермь, Челябинск и Омск», — рассказал гендиректор сервиса онлайн-бронирования Юрий Кузнецов.

По России средняя стоимость аренды в июле этого года составляет 4000 рублей. В прошлом году она была ниже на 8% — 3700 рублей за сутки.

Как сообщали ранее Юга.ру, Краснодарский край занял третье место в РФ по спросу на ипотеку у самозанятых.

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