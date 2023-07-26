В Краснодарском крае снова образовались пробки к морю. Затор перед Сочи растянулся на 13 км

В Краснодарском крае пробка перед поселком Лоо от 151-ого километра трассы А-147 растянулась на 13 км. По данным сервиса «Яндекс. Карты», затрудненный участок можно проехать за 40 минут.



Также перед въездом в Туапсе образовался затор 12 км. «Яндекс. Карты» показали, что время в пути от поселка «пансионата Южный» в сторону курорта составит почти полтора часа.