В Краснодарском крае снова образовались пробки к морю. Затор перед Сочи растянулся на 13 км

Краснодарский край

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  • Дорожный затор © Фото с сайта pixabay.com
    Дорожный затор © Фото с сайта pixabay.com

Утром 26 июля на дорогах к Черноморскому побережью появились заторы

В Краснодарском крае пробка перед поселком Лоо от 151-ого километра трассы А-147 растянулась на 13 км. По данным сервиса «Яндекс. Карты», затрудненный участок можно проехать за 40 минут.

Также перед въездом в Туапсе образовался затор 12 км. «Яндекс. Карты» показали, что время в пути от поселка «пансионата Южный» в сторону курорта составит почти полтора часа.

Как сообщали ранее Юга.ру, у самолета из Сочи в Москву отказал один двигатель. Борт приземлился в Шереметьево, никто не пострадал.

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