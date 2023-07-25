У самолета из Сочи в Москву отказал один двигатель. Борт приземлился в Шереметьево, никто не пострадал

25 июля стало известно, что у самолета рейса Сочи — Москва отказал один из двигателей

Самолет «Аэрофлота» летел из Сочи в Москву, на высоте 11,5 тыс. метров у воздушного судна отказал двигатель, об этом сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».

На борту Boeing 737-800 было 150 пассажиров. По данным телеграм-канала, через 2,5 часа после вылета командир воздушного судна объявил сигнал срочности и доложил об отказе левого двигателя. В это время самолёт пролетал над Тамбовской областью на высоте 11,5 тыс. метров и экипаж принял решение снизиться до 7 тыс. метров.