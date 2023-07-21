Куда и за сколько можно улететь из Сочи и Минвод без визы? Сделали подборку стран и цен на билеты
Юга.ру сделали подборку стран, в которые можно улететь с юга России без визы
В 2023 году россияне могут посетить без визы более 100 стран. Юга.ру собрали направления, куда можно улететь из Сочи и Минеральных Вод в начале августа, а также разобрались, сколько это будет стоить.
Из Сочи
Безвизовые страны Европы:
- Беларусь — есть билеты только в Минск. Цена начинается от 16 тыс. рублей;
- Молдова — билеты доступны только в Кишинев. Минимальная стоимость — 22 тыс. рублей;
- Турция — есть рейсы в Стамбул и Анталью от 8 тыс. рублей, Даламан от 9 тыс. рублей, Измир и Бодрум от 14 тыс. рублей, Анкару и Адану от 15 тыс. рублей и Аланью от 23 тыс. рублей;
- Сербия — улететь можно в Белград, цена стартует от 22 тыс. рублей;
- Черногория — доступны два направления — Подгорица от 33 тыс. рулей и Тиват от 36 тыс. рублей
Безвизовые страны Азии:
- Азербайджан — есть билеты только в Баку от 21 тыс. рублей;
- Армения — доступны билеты в Ереван от 8 тыс. рублей;
- Грузия — билеты есть в Тбилиси от 17 тыс. рублей, Батуми от 24 тыс. рублей и в Кутаиси от 35 тыс. рублей;
- Израиль — есть рейс в Тель-Авив, стоимость билетов начинается от 12 тыс. рублей;
- Индонезия — улететь на Бали можно минимум за 60 тыс. рублей;
- Иордания — есть билеты в Амман от 30 тыс. рублей;
- Казахстан — билеты продаются в шести направлениях — от 22 тыс. рублей в Астану, от 23 тыс. рублей в Караганду, от 25 тыс. рублей в Алмату, от 27 тыс. рублей в Актау и от 30 тыс. рублей в Шымкент;
- Кыргызстан — доступны билеты от 15 тыс. рублей в Бишкек, от 21 тыс. рублей в Ош и от 23 тыс. рублей в Иссык-Куль;
- Мальдивы — есть билеты в Мале от 37 тыс. рублей;
- ОАЭ — рейсы есть в направлении Дубая от 18 тыс. рублей, Шарджи от 20 тыс. рублей и Абу-Даби от 23 тыс. рублей;
- Таиланд — есть билеты от 43 тыс. рублей в Бангкок, от 49 тыс. рублей на Пхукет и от 62 тыс. рубле в Паттайу;
- Таджикистан — можно улететь в Душанбе минимум за 22 тыс. рублей и Худжанд за 23 тыс. рублей;
- Южная Корея — доступны билеты в Сеул минимум за 36 тыс. рублей.
Северная Америка:
- Куба — есть билеты в Варадеро от 87 тыс. рублей.
Южная Америка:
- Уругвай — билеты только в Монтевидео от 107 тыс. рублей.
Из Минеральных вод:
Безвизовые страны Европы:
- Беларусь — есть билеты только в Минск. Цена начинается от 13 тыс. рублей;
- Молдова — билеты доступны только в Кишинев от 28 тыс. рублей;
- Турция — есть рейсы в девяти направлениях — Стамбул от 12 тыс. рублей, Анталья от 13 тыс. рублей, Даламан от 14 тыс. рублей, Измир от 15 тыс. рублей, Бодрум от 17 тыс. рублей, Самсун от 18 тыс. рублей, Адана от 22 тыс. рублей и Аланья от 20 тыс. рублей;
- Сербия — улететь можно в Белград, цена стартует от 32 тыс. рублей;
- Черногория — доступны два направления — Подгорица от 31 тыс. рулей и Тиват от 39 тыс. рублей.
Безвизовые страны Азии:
- Азербайджан — есть билеты только в Баку от 26 тыс. рублей;
- Армения — доступны билеты в Ереван от 12 тыс. рублей и Гюмри от 23 тыс. рублей;
- Грузия — билеты есть в Тбилиси от 21 тыс. рублей, Батуми от 27 тыс. рублей и в Кутаиси от 36 тыс. рублей;
- Израиль — есть рейс в Тель-Авив, стоимость билетов начинается от 16 тыс. рублей;
- Индонезия — улететь на Бали можно минимум за 52 тыс. рублей;
- Казахстан — билеты продаются в восьми направлениях — от 20 тыс. рублей в Астану, от 24 тыс. рублей в Костанай, от 21 тыс. рублей в Алмату, от 26 тыс. рублей в Актау и от 27 тыс. рублей в Шымкент; от 24 тыс. рублей в Семей, от 34 тыс. рублей в Уральск и от 41 тыс. рублей в Атырау.
- Кыргызстан — доступны билеты от 21 тыс. рублей в Бишкек, от 22 тыс. рублей в Ош;
- Мальдивы — есть билеты в Мале от 43 тыс. рублей;
- ОАЭ — рейсы есть в направлении Дубая от 23 тыс. рублей, Шарджи от 29 тыс. рублей и Абу-Даби от 28 тыс. рублей;
- Саудовская Аравия — можно улететь в Медину за 41 тыс. рублей;
- Таиланд — есть билеты от 44 тыс. рублей в Бангкок;
- Таджикистан — можно улететь в Худжанд за 22 тыс. рублей;
- Узбекистан — доступны билеты в Самарканд от 22 тыс. рублей, Ташкент от 23 тыс. рублей, Ургенч и Намаган от 24 тыс. рублей, Бухара от 25 тыс. рублей, Фергана от 27 тыс. рублей
Северная Америка:
- Куба — есть билеты в Гавану от 127 тыс. рублей;
- Доминиканская Республика — можно улететь в Санто-Доминго от 99 тыс. рублей.
- Мексика — доступны билеты от 150 тыс. рублей в Мехико и от 201 тыс. рублей в Тихуану.
Южная Америка:
- Венесуэла — есть билеты от 109 тыс. рублей в Каракас;
- Уругвай — билеты только в Монтевидео от 107 тыс. рублей;
- Чили — можно улететь в Каламу минимум за 162 тыс. рублей.