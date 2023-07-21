Куда и за сколько можно улететь из Сочи и Минвод без визы? Сделали подборку стран и цен на билеты

Юга.ру сделали подборку стран, в которые можно улететь с юга России без визы

В 2023 году россияне могут посетить без визы более 100 стран. Юга.ру собрали направления, куда можно улететь из Сочи и Минеральных Вод в начале августа, а также разобрались, сколько это будет стоить.