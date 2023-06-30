Самолеты из Сочи в Грузию начнут летать 11 июля
Из сочинского аэропорта 11 июля начнутся полеты в Тбилиси. Запуск рейсов переносили несколько раз
Сочинский аэропорт объявил о старте авиасообщения между Сочи и Тбилиси 11 июля. Самолеты будут летать по вторникам и воскресеньям:
- вылет из Сочи в 14:00, посадка в Тбилиси в 16:20, время в полете 1 час 20 мин;
- вылет из Тбилиси в 17:10, посадка в Сочи в 17:15, время в полете 1 час 5 мин.
Стоимость билетов от 6070 рублей в одну сторону и от 12 993 рублей за билет туда-обратно, сообщили в аэропорту.
Полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings. Напомним, разрешение перевозчику выдали 18 мая. Red Wings не находится в черном списке Евросоюза.
Ранее Юга.ру писали, что старт авиасообщения между Сочи и Грузией переносили. Первый самолет должен был отправиться в Грузию 2 июня, затем в Ассоциации туроператоров России назвали новую дату — 15 июня.
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