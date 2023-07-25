В Краснодарском крае всего 6 % жителей относятся к среднему классу — РИА Новости

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Juliane Liebermann, unsplash.com
    © Фото Juliane Liebermann, unsplash.com

Краснодарский край занял 53 место в рейтинге российских регионов по количеству представителей среднего класса

В Краснодарском крае 6,1 % жителей относятся к среднему классу. В рейтинге таких семей регион занял 53 строчку, сообщают РИА Новости.

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Больше всего семей среднего класса проживают в Ямало-Ненецком автономном округе (39,2%) . Чукотский автономный округ (32,5%) и Магаданская область (31,9%) также вошли в тройку лидеров. При этом Москва оказалась только на четвертом месте в рейтинге семей среднего класса. В столице проживает 30 % людей с таким доходом. 

Ростовская область оказалась на две строчки выше Краснодарского края. В регионе 6,3 % семей относятся к среднему классу. Ставропольский край на 66 месте (4,7 %). Республика Крым заняла 71 позицию в рейтинге ( 3,9 %), а Адыгея — 77 (3,4 %).

РИА Новости: под средним классом подразумеваются семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск. При этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека.

Кроме того, такие семьи могут ежемесячно формировать небольшие сбережения на непредвиденный случай. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек является наемным работником.

  • © Скриншот с сайта РИА Новости https://ria.ru/20230724/sredniy_klass-1885304566.html?in=t
    © Скриншот с сайта РИА Новости https://ria.ru/20230724/sredniy_klass-1885304566.html?in=t

Как сообщали ранее Юга.ру, Краснодарский край занял третье место в рейтинге по качеству дорог среди регионов России.

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