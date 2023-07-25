В Краснодарском крае всего 6 % жителей относятся к среднему классу — РИА Новости

Больше всего семей среднего класса проживают в Ямало-Ненецком автономном округе (39,2%) . Чукотский автономный округ (32,5%) и Магаданская область (31,9%) также вошли в тройку лидеров. При этом Москва оказалась только на четвертом месте в рейтинге семей среднего класса. В столице проживает 30 % людей с таким доходом. Ростовская область оказалась на две строчки выше Краснодарского края. В регионе 6,3 % семей относятся к среднему классу. Ставропольский край на 66 месте (4,7 %). Республика Крым заняла 71 позицию в рейтинге ( 3,9 %), а Адыгея — 77 (3,4 %).

РИА Новости: под средним классом подразумеваются семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск. При этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека.



Кроме того, такие семьи могут ежемесячно формировать небольшие сбережения на непредвиденный случай. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек является наемным работником.