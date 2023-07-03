Краснодарский край занял третье место в рейтинге по качеству дорог среди регионов России

В топ-3 регионов РФ по качеству дорог вошел Краснодарский край. В десятку лидеров попала Адыгея

Эксперты «РИА Новости» составили рейтинг российских регионов по качеству дорог. Аналитики опирались на данные Росстата. Краснодарский край занял в этом списке третье место. Регион держится на этой позиции второй год подряд. На втором месте расположился Ханты-Мансийский АО, а на первом Москва.

Согласно данным, на Кубани нормам соответствуют 84,9% автодорог. В Москве в норме 97,6%, а в ХМАО — 86,5%. В топ–10 регионов вошла Адыгея. Там в порядке 76,2% автодорог.

На 25 месте в рейтинге расположился Ставропольский край (59,8%), а на 31 — Ростовская область (57%). На 71 позиции разместился Крым с 38% дорог. Замыкает рейтинг Архангельская область. Там нормам соответствуют всего 13% дорог.

Как писали Юга.ру, с началом курортного сезона в Краснодарском крае начались многокилометровые пробки. Заторы образовываются около Туапсе, Горячего Ключа и перед Крымским мостом.