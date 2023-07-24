На Крымском мосту временно перекрыли автомобильную дорогу

Краснодарский край, Крым

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  • Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В оперштабе Крыма днем 24 июля сообщили, что Крымский мост временно перекрыли для автомобилей

В телеграм-канале оперштаба Крыма 24 июля в 15:35 сообщили, что автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли. Информации о причинах приостановки движения в официальных источниках нет.

В 15:52 оперштаб сообщил о возобновлении автомобильного движения на мосту.

По состоянию на 15:00 со стороны Тамани очереди к пункту досмотра не было. Со стороны Керчи ожидали 120 машин.

Напомним, утром 24 июля в Крыму беспилотник попал в склад боеприпасов. Один дрон попал в склад с боеприпасами в Джанкойском районе. В Кировской области обломки повредили крышу жилого дома. В целях безопасности на время прекращали движение по железной дороге в Джанкойском районе и автодороге Джанской — Симферополь.

Железную и автомобильную дороги открыли к 10 утра.

Ранее Юга.ру писали, что после атаки бпла 22 июля в Крыму сдетонировал склад боеприпасов. Жителей в радиусе пяти километров от места ЧП решили эвакуировать.

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На Крымском мосту временно перекрыли автомобильную дорогу

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