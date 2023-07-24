На Крымском мосту временно перекрыли автомобильную дорогу
В оперштабе Крыма днем 24 июля сообщили, что Крымский мост временно перекрыли для автомобилей
В телеграм-канале оперштаба Крыма 24 июля в 15:35 сообщили, что автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли. Информации о причинах приостановки движения в официальных источниках нет.
В 15:52 оперштаб сообщил о возобновлении автомобильного движения на мосту.
По состоянию на 15:00 со стороны Тамани очереди к пункту досмотра не было. Со стороны Керчи ожидали 120 машин.
Напомним, утром 24 июля в Крыму беспилотник попал в склад боеприпасов. Один дрон попал в склад с боеприпасами в Джанкойском районе. В Кировской области обломки повредили крышу жилого дома. В целях безопасности на время прекращали движение по железной дороге в Джанкойском районе и автодороге Джанской — Симферополь.
Железную и автомобильную дороги открыли к 10 утра.
Ранее Юга.ру писали, что после атаки бпла 22 июля в Крыму сдетонировал склад боеприпасов. Жителей в радиусе пяти километров от места ЧП решили эвакуировать.