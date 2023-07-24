На Крымском мосту временно перекрыли автомобильную дорогу

В оперштабе Крыма днем 24 июля сообщили, что Крымский мост временно перекрыли для автомобилей

В телеграм-канале оперштаба Крыма 24 июля в 15:35 сообщили, что автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли. Информации о причинах приостановки движения в официальных источниках нет.

В 15:52 оперштаб сообщил о возобновлении автомобильного движения на мосту.

По состоянию на 15:00 со стороны Тамани очереди к пункту досмотра не было. Со стороны Керчи ожидали 120 машин.