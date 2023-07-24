В «Атамани» пройдет праздник шашлыка. Среди гостей разыграют тарелку мясного блюда
В этнокомплексе «Атамань» Темрюкского района 29 июля пройдёт гастрономический праздник шашлыка
В этот день пройдут дегустация блюда и голосование за лучшее, мастер-классы по маринованию мяса, розыгрыш тарелки шашлыка, интерактивная развлекательная программа для взрослых и детей, выступления музыкальных и танцевальных коллективов.
Также будет работать станичная коптильня, гончарная мастерская, конный прокат, смотровая площадка, ярмарка народных умельцев и многое другое.
Этнокомплекс находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Стоимость посещения 400-600 рублей.
В этом сезоне посетителей ожидают и другие гастрономические фестивали:
- индюшки 5 августа;
- борща 12 августа;
- риса 9 сентября;
- каши 30 сентября;
- сала 7 октября;
- разносолов 21 октября.
Как писали Юга.ру, в горах Адыгеи 16 и 17 сентября состоится фестиваль адыгейского сыра. Гостей ждут дегустации, ярмарка, мастер-классы по народным промыслам, концертные площадки, детские игровые и туристические аттракционы, интерактивы.
А в поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском 5 августа пройдет фестиваль Light Weekend. На площади Александра II будет играть популярная музыка, в том числе в живом исполнении, и работать фудкорт. Также запланировано световое шоу. Хэдлайнерами станут HammAli & Navai.