В «Атамани» пройдет праздник шашлыка. Среди гостей разыграют тарелку мясного блюда

Краснодарский край

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  • Шашлык на мангале © Фото Vladimir Chake, pexels.com
    Шашлык на мангале © Фото Vladimir Chake, pexels.com

В этнокомплексе «Атамань» Темрюкского района 29 июля пройдёт гастрономический праздник шашлыка

В этот день пройдут дегустация блюда и голосование за лучшее, мастер-классы по маринованию мяса, розыгрыш тарелки шашлыка, интерактивная развлекательная программа для взрослых и детей, выступления музыкальных и танцевальных коллективов.

Также будет работать станичная коптильня, гончарная мастерская, конный прокат, смотровая площадка, ярмарка народных умельцев и многое другое.

Этнокомплекс находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Стоимость посещения 400-600 рублей.

В этом сезоне посетителей ожидают и другие гастрономические фестивали:

  • индюшки 5 августа;
  • борща 12 августа;
  • риса 9 сентября;
  • каши 30 сентября;
  • сала 7 октября;
  • разносолов 21 октября.

Как писали Юга.ру, в горах Адыгеи 16 и 17 сентября состоится фестиваль адыгейского сыра. Гостей ждут дегустации, ярмарка, мастер-классы по народным промыслам, концертные площадки, детские игровые и туристические аттракционы, интерактивы.

А в поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском 5 августа пройдет фестиваль Light Weekend. На площади Александра II будет играть популярная музыка, в том числе в живом исполнении, и работать фудкорт. Также запланировано световое шоу. Хэдлайнерами станут HammAli & Navai.

Афиша Еда Праздники Тамань Фестивали

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В «Атамани» пройдет праздник шашлыка. Среди гостей разыграют тарелку мясного блюда
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