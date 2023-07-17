В горах Адыгеи пройдет фестиваль адыгейского сыра

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал, где и когда пройдет 12-й фестиваль адыгейского сыра в 2023 году

В этом году фестиваль состоится 16 и 17 сентября в Майкопском районе на Даховской поляне у хребта Уна-Коз. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Мурат Кумпилов.

На празднике гости смогут поучаствовать в приготовлении и дегустации адыгейского сыра, а также десятков других национальных блюд. В программе мероприятий — ярмарка, мастер-классы по народным промыслам, концертные площадки, детские игровые и туристические аттракционы, интерактивы.

«Опыт его проведения у нас большой. Сделаем все необходимое, чтобы фестиваль адыгейского сыра стал ярким и вкусным, а отдых в республике был комфортным и запоминающимся, чтобы гости Адыгеи получили море впечатлений, познакомились с нашей уникальной культурой, национальной кухней, традициями, увезли с собой приятные воспоминания и вкусные подарки», — отметил глава республики.

Кумпилов добавил, что фестиваль адыгейского сыра известен далеко за пределами региона, многие туристы специально подбирают время отдыха в период проведения мероприятия, чтобы совершить настоящее гастрономическое путешествие в Адыгею.

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