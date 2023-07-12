В Абрау-Дюрсо под Новороссийском пройдет фестиваль Light Weekend. Хэдлайнеры — HammAli & Navai

Краснодарский край

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  • Абрау-Дюрсо © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    Абрау-Дюрсо © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

В поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском 5 августа состоится фестиваль Light Weekend

На площади Александра II будет играть популярная музыка, в том числе в живом исполнении, и работать фудкорт. Также запланировано световое шоу.

Хэдлайнерами станут HammAli & Navai. Артисты исполнят хиты «Птичка», «Пустите меня на танцпол», «Где ты теперь и с кем», «Девочка-война», «Прятки», «А если это любовь?» и другие. Также состоится выступление Антона Токарева — финалиста шоу «Голос» и Comedy Battle.

Специально для гостей есть дополнительная опция трансфера из Краснодара. Выезд в 10:00, а отправление назад в 23:30 на комфортабельном автобусе.

Стоимость билетов: 2490 рублей взрослый, 1500 рублей детский. Приобрести можно на сайте abraufest.

Фестиваль Light Weekend приурочен к дню рождения шампанского, который отмечают в мире 4 августа. По некоторым данным, в 1668 году французский монах Пьер Периньон представил на суд публики вино с пузырьками, которое сумел создать, контролируя процесс брожения.

Как писали Юга.ру, под Новороссийском на берегу озера Абрау с 25 по 27 августа будет проходить фестиваль йоги, осознанного и экологичного образа жизни «Равновесие».

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