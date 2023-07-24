Многокилометровые пробки и ДТП. Что происходит на дороге к Черному морю утром 24 июля

Краснодарский край

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  • © Фото Николая Ильина, Юга.ру
    © Фото Николая Ильина, Юга.ру

На трассах М-4 «Дон» и А-147 снова пробки в сторону моря. Водителям придется постоять около Горячего Ключа и Туапсе

Утром 24 июля на трассах снова образовались многокилометровые пробки в сторону Черного моря. «Яндекс.Карты» сообщают, что почти пять километров придется простоять около Горячего Ключа:

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Небольшой затор образовался около Джубги. Пробка есть в обе стороны.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Большая пробка скопилась в районе Новомихайловского, а чуть дальше произошло ДТП. Еще один затор образовался в районе Ольгинки.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

10-балльная пробка в обе стороны образовалась на трассе А-147 в Туапсе. 

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Еще один затор на этой трассе скопился в районе Дагомыса.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Также пробка снова наблюдается на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Очередь на досмотр ожидают 600 автомобилей, сообщили в информцентре о ситуации на автоподъездах к мосту. 

Как писали Юга.ру, сильные пробки в сторону моря скопились на трассах в минувшие выходные. 

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Многокилометровые пробки и ДТП. Что происходит на дороге к Черному морю утром 24 июля
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