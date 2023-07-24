Многокилометровые пробки и ДТП. Что происходит на дороге к Черному морю утром 24 июля
На трассах М-4 «Дон» и А-147 снова пробки в сторону моря. Водителям придется постоять около Горячего Ключа и Туапсе
Утром 24 июля на трассах снова образовались многокилометровые пробки в сторону Черного моря. «Яндекс.Карты» сообщают, что почти пять километров придется простоять около Горячего Ключа:
Небольшой затор образовался около Джубги. Пробка есть в обе стороны.
Большая пробка скопилась в районе Новомихайловского, а чуть дальше произошло ДТП. Еще один затор образовался в районе Ольгинки.
10-балльная пробка в обе стороны образовалась на трассе А-147 в Туапсе.
Еще один затор на этой трассе скопился в районе Дагомыса.
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