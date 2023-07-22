Пробки к морю. Водителям придется постоять около Туапсе, Горячего Ключа и Новороссийска

Рассказываем о заторах на пути к Черному морю

Днем 22 июля на трассах к Черноморскому побережью образовалось несколько заторов. По данным сервиса «Яндекс.Карты», 5-километровая пробка скопилась на М-4 «Дон» около Горячего Ключа.

© Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Пробка в обе стороны образовалась на въезде в Джубгу. Еще один затор около Новомихайловского.

© Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Несколько небольших заторов образовались в районе Хосты и Адлера.

© Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Еще одна многокилометровая пробка образовалась в районе Архипо-Осиповки. «Яндекс.Карты» оценили длину затора в семь километров.

© Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Несколько небольших пробок скопились на въезде в Новороссийск.

© Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»