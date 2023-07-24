Жители Краснодара рассказали Бастрыкину о смене УК без их ведома и подписях мертвых душ. СК проводит проверку

22 июля в сети было опубликовано видеообращение жителей Краснодара к Александру Бастрыкину. Они рассказали, что их дома по улицам 3-я Целиноградская, 1-5 и Карякина, 5 подверглись рейдерскому захвату со стороны управляющих компаний «Город Мечты» и «Патриот». По словам краснодарцев, УК подделали подписи собственников для ведения их МКД.



«Никто не подписывал, никто о собрании не в курсе. Эта ситуация происходит не только в нашем доме, но и в других микрорайонах», — поделились жильцы.



По словам пострадавших, в доме УК ничего не делают, а только собирают деньги. У одной из компаний возникла задолженность в размере 40 млн рублей.



Жительница дома по улице 3-я Целиноградская, 5 Ольга Тур рассказала, что коллективно были поданы жалобы в различные инстанции.



«У меня на руках три отказа от МВД, ответы от госжилинспекции, администрации. Ничего мы не добились. Мы провели голосование, выбрали другую управляющую компанию, которую бы мы хотели. Сдали документы в госжилинспекцию. К концу срока узнали, что у нас другая управляющая компания «Патриот». Провели экспертизу подписей, выяснилось, что они поддельные», — поделилась она.



Также стало известно, что в бюллетенях «за» управляющие компании голосуют несовершеннолетние, в том числе трехлетние дети. Жители обнаружили и подписи давно умерших людей.