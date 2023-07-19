Бастрыкин третий раз обратил внимание на проблему дольщиков ЖК «Калина Парк» в Краснодаре. Дом начали строить в 2016 году
Компания «СтройТрест» с 2016 года не выполнила свои обязательства по возведению многоквартирного дома в ЖК «Калина Парк» в Краснодаре
Житель Краснодара рассказал о нарушении прав дольщиков. «СтройТрест» с 2016 года не выполнил обязательства по возведению многоквартирного дома в ЖК «Калина Парк», сообщает следственный комитет РФ.
В Краснодаре дольщики долгостроя на Карякина ждали квартиры 17 лет, а теперь не могут сменить управляющую компанию:
Сейчас дом не строится, возмещение пострадавшим не выплачено, а застройщик признан банкротом. Дольщики обеспокоены тем, что фонд развития территорий бездействует. Обращения результата не принесли.
В июне 2023 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал у руководителя СК по Краснодарскому краю Андрея Маслова доклад о причинах допущенной волокиты при проведении процессуальной проверки и перспективах развития ситуации.
Напомним, что Бастрыкин поручил Маслову провести процессуальную проверку еще в марте.
Тем временем мэрия Краснодара обещала достроить ЖК «Калина Парк» к концу 2020 года. Два литера долгостроя на 117 квартир ввели в экспуатацию в январе 2021 года. Юга.ру запросили в мэрии информацию о строительстве других литеров ЖК.
В декабре 2022 года в СМИ появилась информация, что имущество застройщика ЖК «Калина Парк» оценили в 170 млн рублей. Стоимость недостроев составила 90,2 млн рублей. Объекты под литерами 5 и 6 оцененили в 1 млн каждый, а стоимость земли — около 79,7 млн рублей.
Как сообщали ранее Юга.ру, в июле в Краснодаре начали достраивать проблемный ЖК «Кларисса». Ему больше 20 лет.