Бастрыкин третий раз обратил внимание на проблему дольщиков ЖК «Калина Парк» в Краснодаре. Дом начали строить в 2016 году

Сейчас дом не строится, возмещение пострадавшим не выплачено, а застройщик признан банкротом. Дольщики обеспокоены тем, что фонд развития территорий бездействует. Обращения результата не принесли.



В июне 2023 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал у руководителя СК по Краснодарскому краю Андрея Маслова доклад о причинах допущенной волокиты при проведении процессуальной проверки и перспективах развития ситуации.



Напомним, что Бастрыкин поручил Маслову провести процессуальную проверку еще в марте.



Тем временем мэрия Краснодара обещала достроить ЖК «Калина Парк» к концу 2020 года. Два литера долгостроя на 117 квартир ввели в экспуатацию в январе 2021 года. Юга.ру запросили в мэрии информацию о строительстве других литеров ЖК.



В декабре 2022 года в СМИ появилась информация, что имущество застройщика ЖК «Калина Парк» оценили в 170 млн рублей. Стоимость недостроев составила 90,2 млн рублей. Объекты под литерами 5 и 6 оцененили в 1 млн каждый, а стоимость земли — около 79,7 млн рублей.



Как сообщали ранее Юга.ру, в июле в Краснодаре начали достраивать проблемный ЖК «Кларисса». Ему больше 20 лет.