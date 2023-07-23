В Сочи повысят устойчивость системы водоснабжения

Ночью 23 июля на нем обнаружили утечку. Чтобы недопустить подтопление придомовых территорий, специалисты переключили необхоимые сети. На водоводе определили точное место повреждения.



Завершить работы планируют до конца дня. Организован подвоз питьевой воды, заявки можно оставить по телефону 444-05-05.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре на месяц перенесли ремонт самой крупной котельной. Горячую воду в Юбилейном микрорайоне отключат 14 августа.