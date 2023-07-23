В Сочи повысят устойчивость системы водоснабжения

Краснодарский край

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  • Морской вокзал в Сочи © Фото Игоря Старкова, unsplash.com
    Морской вокзал в Сочи © Фото Игоря Старкова, unsplash.com

Ремонтные работы проводят по Дагомысскому переулку на магистральном водоводе диаметром 200 мм

В Завокзальном микрорайоне Сочи ремонтируют водовод диаметром 200 мм. Он пролегает по Дагомысскому переулку, сообщает водоканал города-курорта.

Десятки жителей Горячего Ключа пожаловались в прокуратуру Краснодарского края:

Ночью 23 июля на нем обнаружили утечку. Чтобы недопустить подтопление придомовых территорий, специалисты переключили необхоимые сети. На водоводе определили точное место повреждения.

Завершить работы планируют до конца дня. Организован подвоз питьевой воды, заявки можно оставить по телефону 444-05-05.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре на месяц перенесли ремонт самой крупной котельной. Горячую воду в Юбилейном микрорайоне отключат 14 августа.

Водоснабжение Сочи

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В Сочи повысят устойчивость системы водоснабжения
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