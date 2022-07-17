Турист из Краснодара сорвался с горы в Адыгее. О трагедии сообщили очевидцы

Адыгея, Краснодарский край

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  • Фишт с вершины Черногора © Фото Михаила Петренко, Юга.ру
    Фишт с вершины Черногора © Фото Михаила Петренко, Юга.ру

Мужчина совершал восхождение на гору Фишт

Турист из Краснодара погиб при восхождении на гору Фишт в Адыгее. Трагедия произошла 16 июля на высоте около двух тысяч метров.

44-летний краснодарец сорвался в пропасть и получил травмы несовместимые с жизнью. Об этом спасателям сообщили очевидцы.

Сейчас тело с ледника доставляют на носилках в приют Фишт, затем — на поляну Яровую. Из-за плохой погоды перевезти вертолётом погибшего невозможно, спасатели транспортируют его пешком.

Краснодарец был в походе с ещё одним мужчиной, он не пострадал. Уточняется, что маршрут не был зарегистрирован. По закону туристские группы должны проинформировать службы МЧС России за 10 дней до начала путешествия: указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о перемещениях. 

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