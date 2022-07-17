Турист из Краснодара сорвался с горы в Адыгее. О трагедии сообщили очевидцы
Мужчина совершал восхождение на гору Фишт
Турист из Краснодара погиб при восхождении на гору Фишт в Адыгее. Трагедия произошла 16 июля на высоте около двух тысяч метров.
44-летний краснодарец сорвался в пропасть и получил травмы несовместимые с жизнью. Об этом спасателям сообщили очевидцы.
Сейчас тело с ледника доставляют на носилках в приют Фишт, затем — на поляну Яровую. Из-за плохой погоды перевезти вертолётом погибшего невозможно, спасатели транспортируют его пешком.
Краснодарец был в походе с ещё одним мужчиной, он не пострадал. Уточняется, что маршрут не был зарегистрирован. По закону туристские группы должны проинформировать службы МЧС России за 10 дней до начала путешествия: указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о перемещениях.