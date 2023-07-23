В Краснодаре аграрии перевыполнили план по заготовке сена на 14%

«Хлебопашцы обеспечивают кормом животных на весь год. Сейчас краснодарские представители сельского хозяйства смогли заготовить почти 12 тысяч тонн сенажа, что на 14 процентов выше от намеченного плана. Впереди еще много времени, нужно заготовить остальные виды кормов для крупного рогатого скота», — рассказал начальник управления сельского хозяйства Сергей Бурлаков.



Сейчас заготовлено 150 тонн сена и 400 тонн подстилочной соломы. Также аграрии задействованы на послеуборочной работе. На данный момент освобождены поля от соломы на площади 5,3 тысячи гектаров.



Как сообщали ранее Юга.ру, в выращивание фундука в Краснодарском крае хотят инвестировать до 30 млн рублей в год.