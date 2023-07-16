Аграрии заявили, что связь гибели мальков с обработкой полей в Краснодарском крае не доказана

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото предоставлено Иваном Любивым
    © Фото предоставлено Иваном Любивым

Представители ГК «Доминант» ответили Юга.ру, что гибель мальков может быть не связана с обработкой полей пестицидами в Новопокровском районе Кубани

Предыстория. Владелец рыбного хозяйства в станице Новоивановской обвинил ООО «Имени Ильича», входящее в ГК «Доминант», в том, что его сотрудники отравили пестицидами соседние водоемы и рыбу в них. Руководитель рыбопитомника рассказал, что место происшествия посетила комиссия чиновников, а экспертизы подтвердили нарушения.

После публикации новости представитель ООО «Торговый Дом «Доминант» Тамара Михайлова ответила на запрос Юга.ру и прокомментировала ситуацию:

«В протоколах испытаний Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 27 июня 2023 года указано, что данные о месте отбора проб, дате и времени, количестве проб и т.д. предоставлены заказчиком, в связи с чем Испытательный центр не несет ответственности за достоверность этих сведений, кроме этого отсутствует акт отбора, пробы доставлены в лабораторию без сейф-пакета.

Таким образом, информация, предоставленная Вам владельцем рыбопитомника, не доказывает факта, что обработка полей послужила причиной гибели мальков».

Как сообщали Юга.ру, в июле 2019 года министерство сельского хозяйства РФ заявило, что обеспокоено массовой гибелью пчел из-за пестицидов в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и других регионах РФ.

Животноводство Новопокровский район Отравления Россельхознадзор Сельское хозяйство Экология

Новости

Пробка у Горячего Ключа на трассе М-4 «Дон» к Черному морю занимает 8 км
Аграрии заявили, что связь гибели мальков с обработкой полей в Краснодарском крае не доказана
Пробка на Крымский мост в Краснодарском крае растянулась на 17 км
В Кавказском заповеднике выпустили в дикую природу переднеазиатского леопарда
В Туапсинском районе из зоны затопления эвакуировали 110 человек. О подъеме уровня воды в реках предупредили жителей Горячего Ключа
На подъезде к Крымскому мосту образовалась 5-километровая пробка со стороны Керчи

Лента новостей

«Горе обычного человека — не горе»
13 июля, 13:45
«Горе обычного человека — не горе»
Как в Краснодаре восстанавливают дом, разрушенный взрывом газа
В Туапсинском районе потоком воды смыло мост
Вчера, 13:18
В Туапсинском районе потоком воды смыло мост
Там снова идут ливни и звучит сирена
Аниме фестиваль, кинопоказы, лекция о стыде
14 июля, 17:35
Аниме фестиваль, кинопоказы, лекция о стыде
Какие события можно бесплатно и за деньги посетить на выходных в Краснодаре

Реклама на сайте