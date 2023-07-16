Аграрии заявили, что связь гибели мальков с обработкой полей в Краснодарском крае не доказана

Представители ГК «Доминант» ответили Юга.ру, что гибель мальков может быть не связана с обработкой полей пестицидами в Новопокровском районе Кубани

Предыстория. Владелец рыбного хозяйства в станице Новоивановской обвинил ООО «Имени Ильича», входящее в ГК «Доминант», в том, что его сотрудники отравили пестицидами соседние водоемы и рыбу в них. Руководитель рыбопитомника рассказал, что место происшествия посетила комиссия чиновников, а экспертизы подтвердили нарушения.

После публикации новости представитель ООО «Торговый Дом «Доминант» Тамара Михайлова ответила на запрос Юга.ру и прокомментировала ситуацию:

«В протоколах испытаний Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 27 июня 2023 года указано, что данные о месте отбора проб, дате и времени, количестве проб и т.д. предоставлены заказчиком, в связи с чем Испытательный центр не несет ответственности за достоверность этих сведений, кроме этого отсутствует акт отбора, пробы доставлены в лабораторию без сейф-пакета.

Таким образом, информация, предоставленная Вам владельцем рыбопитомника, не доказывает факта, что обработка полей послужила причиной гибели мальков».