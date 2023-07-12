В Лабинском районе хотят увеличивать площадь выращивания фундука. На это планируют тратить 10-30 млн рублей в год

Фундук на Кубани выращивают в станице Каладжинской Усть-Лабинского района. В 2023 году площадь насаждений там удалось увеличить до 454 га. Это в семь раз больше изначальной площади, сообщил «Коммерсантъ-Кубань».

Компания, занимающаяся выращиванием фундука, планирует ежегодно увеличивать площади посадки на 50-150 га. Так, за несколько лет сад должен увеличиться до 1 тыс. га. Объем инвестиций составит 10-30 млн рублей в год из расчета 150-200 тыс. рублей на гектар.

Сейчас плодоносная мощность сада составляет 100 га, а планируемая урожайность — 25 тонн. В будущем владельцы сада хотят закупить оборудования для первичной переработки фундука. Это позволит начать поставки ядер орехов для кондитерских производств. После реализации проекта сад может стать одним из самых больших в Европе.

Отметим, сейчас около 95% орехоплодной продукции поставляют в Россию из других стран. Фундук везут в том числе из Турции.

Ранее Юга.ру писали, что фермеры Краснодарского края пожаловались на снижение закупочных цен на молоко. По их словам, заводы перегружены белорусской продукцией.