В Сочи лже-экстрасенса из Тик-тока осудили за мошенничество

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Лже-экстрасенсу дали три года колонии общего режима

Лазаревский районный суд Сочи обвинил в мошенничестве экстрасенса из Тик-Тока Веру Юрченко. Она обманом выманивала у людей деньги. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Жительница Лабинска перевела 700 тыс. рублей «британскому певцу»:

Из приговора следует, что Юрченко зарегистрировала в Тик-Токе страницу, указав, что она экстрасенс, маг и целительница. Позже к ней обратилась женщина с просьбой оказать помощь со здоровьем и личной жизнью. За обряды и практики Юрченко получила от потерпевшей 2 млн рублей за месяц.

Подсудимая полностью признала вину и то, что она не экстрасенс. Суд назначил ей 3 года колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщали ранее Юга.ру, в 2019 году экстрасенсы на НТВ расследовали смерть супругов, которых нашли повешенными в Сочи.

Мошенничество Правосудие Сочи Суд

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В Сочи лже-экстрасенса из Тик-тока осудили за мошенничество
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