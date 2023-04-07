Жительница Лабинска перевела 700 тыс. рублей «британскому певцу». Возлюбленный оказался мошенником, его пособников осудили

Лабинский городской суд вынес приговор Евгению Чупину из Украины и Георге Дестини Монди из Нигерии, которых признали виновными в пособничестве в мошенничестве

Согласно материалам дела, мужчины действовали совместно с неустановленными лицами. Один из анонимов под видом британского певца Тома Оделла переписывался с жительницей Лабинска. Под предлогом покупки недвижимости в РФ для совместного проживания, а также для разблокировки банковского счета он убедил потерпевшую перевести ему деньги. Общая сумма средств, которые возлюбленный обещал вернуть, достигла 700 тыс. рублей.

Деньги поступили на счета, принадлежавшие Чупину. Часть средств подсудимый оставил себе, остальные перевёл сообщнику, Георге Дестини Монди. Обоих задержали в Москве.

Их признали виновными в преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 159 УК РФ (Пособничество в мошенничестве). Евгению Чупину назначили наказание в виде лишения свободы на срок один год и два месяца общего режима, Георге Дестини Монди — на один месяц больше. В пользу потерпевшей суд взыскал с них материальный ущерб, сообщает Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.