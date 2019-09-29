Экстрасенсы на НТВ расследовали смерть супругов, которых нашли повешенными в Сочи

Известные по «Битве экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа и Николь Кузнецова пытались разобраться в обстоятельствах смерти супругов из Сочи

Версии Мехди и Николь о гибели Горенко не совпали. Оба они сошлись на том, что пара любила красивую жизнь, что подтвердили близкие Горенко, стремились показать это в соцсетях. При это часто супруги жили не по средствам — у Мирослава Горенко был свой клиниговый бизнес, но в то же время были долги. Также оказалось, что мужчина употреблял психотропные вещества.

В рамках нового телепроекта «Последние 24 часа» на НТВ смерть Горенко расследовали экстрасенсы. Родственники и близкие пары не верили, что у супругов была причина, чтобы покончить с собой.

25-летнего Мирослава Горенко и его 24-летнюю жену Татьяну обнаружили повешенными https://www.yuga.ru/news/433330/ в заброшенном здании в августе 2018 года. Рядом были их личные вещи и предсмертная записка с обращением к родителям и заявлением, что они не хотят «жить в этой тяжелой жизни». Дело расследовали как убийство.

Выяснилось, что накануне происшествия муж и жена поехали на отдых, а в вечер перед смертью были в казино. Через время их тела нашли в здании заброшенной дачи, где ранее жил в отшельничестве и умер отец мужчины.

Мехди посчитал, что супруги погибли из-за долгов. Они якобы пообещали вернуть долг в определенный срок, недостающую сумму хотели выиграть в казино, но им не повезло. Экстрасенс предположил, что супругам угрожали, ситуацию назвал безвыходной.

Родственники не понимали, почему супруги поехали на ту заброшенную дачу. Мехди предположил, что там они хранили наркотики.

Позднее он сказал, что кредиторы взяли пару в заложники и держали на даче.

«По моим ощущениям, это однозначно убийство. Трое людей, которые там были, сначала убили его, потом покончили с ней», — сказал Мехди, однако близкие пары в это не поверили.

Николь изложила происходящее по-другому. По ее мнению, отношения пары были не такими счастливыми, как казалось. Жена хотела уйти от мужа, в том числе из-за его проблем с наркотиками, но он уговаривал ее остаться.

«Всегда вместе, вместе. Он всегда говорил о том, что они все будут делать вместе. Она всегда ему верила, делала то, что он скажет, и страдала от этого», — сказала Кузнецова.

По ее словам, после проигрыша в казино, Горенко предложил жене поехать на дачу и побыть вдвоем.

«Ей было страшно, но она шла. Он уговаривал написать предсмертную записку. Она написала, только чтоб отстал, лишь бы все закончилось, не верила, что это может быть. Потом она спала, либо была без сознания, а когда открыла глаза, увидела, что висят две петли. Она не успела убежать», — сказала Николь.

Она посчитала, что супруг повесил жену, а потом убил себя.

Экстрасенс предположила, что употреблять психотропные вещества мужчина начал, пытаясь уйти от детских травм. Его мать подтвердила, что семья жила очень бедно, и когда ее сын вырос, он стремился к тому, чтобы много зарабатывать.

«Он не хотел возвращаться в бедность, боялся ее. Думал, что если проиграет, то это конец. Слабая психика дала сбой. Возможно, если бы он не принимал препараты, этого ее бы не было», — сказала Кузнецова.

Как пишет «Комсомольская правда» , дурманящие вещества были найдены на месте преступления, и были главной версией произошедшего. Однако спустя почти год уголовное дело об убийстве закрыли за отсутствием состава преступления.