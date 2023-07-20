В Краснодаре дети участников СВО получат бесплатные проездные. Их будут выдавать ежемесячно

Ранее в Краснодаре этой льготой могли воспользоваться только школьники из семей мобилизованных

Власти Краснодара расширили список тех, кто сможет получить бесплатный проездной билет. Об этом сообщила мэрия города.

«Ежемесячно дети из семей военнослужащих, которые проходят или проходили службу по контракту, добровольцев и мобилизованных будут получать проездной на 50 бесплатных поездок в муниципальном общественном транспорте», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Как сообщили в мэрии, бесплатными проездными на 50 поездок в месяц школьников обеспечат с 1 сентября. На каких маршрутах они будут действовать можно узнать здесь.



Ранее Юга.ру писали, что до 30 сентября в Краснодарском крае действует акция платежной системы «Мир», позволяющая получить скидку при оплате проезда на общественном транспорте безналичным способом.