В Краснодаре дети участников СВО получат бесплатные проездные. Их будут выдавать ежемесячно

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Ранее в Краснодаре этой льготой могли воспользоваться только школьники из семей мобилизованных

Власти Краснодара расширили список тех, кто сможет получить бесплатный проездной билет. Об этом сообщила мэрия города.

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«Ежемесячно дети из семей военнослужащих, которые проходят или проходили службу по контракту, добровольцев и мобилизованных будут получать проездной на 50 бесплатных поездок в муниципальном общественном транспорте», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Как сообщили в мэрии, бесплатными проездными на 50 поездок в месяц школьников обеспечат с 1 сентября. На каких маршрутах они будут действовать можно узнать здесь.

Ранее Юга.ру писали, что до 30 сентября в Краснодарском крае действует акция платежной системы «Мир», позволяющая получить скидку при оплате проезда на общественном транспорте безналичным способом.

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В Краснодаре дети участников СВО получат бесплатные проездные. Их будут выдавать ежемесячно
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